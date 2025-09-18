Anzeige: 75 Jahre EDEKA Kohler

EDEKA Kohler feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Das Familienunternehmen hat sich durch sein kunden- und serviceorientiertes Konzept von der Konkurrenz abgesetzt.

Es gibt keinerlei Zweifel: EDEKA Kohler hat in den vergangenen 75 Jahren Geschichte in unserer Region geschrieben. Angefangen mit der Gründung eines kleinen Geschäfts in Oberweier durch Martha und Wilhelm Kohler im Jahr 1950, ist die Zahl der Einkaufsmärkte mittlerweile auf 15 Standorte angewachsen. Noch Ende diesen Jahres wird in Emmendingen-Kollmarsreute eine weitere Filiale aus der Taufe gehoben. EDEKA Kohler wird dann erstmals über 1000 Mitarbeitende beschäftigen.

Geschäftsführer Uwe Kohler erklärt das Erfolgsrezept des Familienunternehmens: „Wir setzen auf Qualität, Service und Auswahl. Die Suche nach dem kleinen, feinen Unterschied treibt uns an und hebt uns hevor. Und diese Suche ist nie zu Ende. Wir arbeiten jeden Tag daran, unser Einkaufserlebnis ein Stück besser zu machen.“

Ob riesiges Marktkaufhaus wie in Freiburg, großes E-Center wie in Lahr, Offenburg und Kehl, Supermarkt auf der grünen Wiese wie in Oberweier und Oberschopfheim oder kompakter Nachbarschaftsmarkt wie in Sulz oder Emmendingen – eines haben sämtliche EDEKA Kohler Filialen gemein: Sie bieten dem Kunden ein wahres Einkaufserlebnis.

„Der Einkauf soll Spaß machen und kein notwendiges Übel sein“

„Unser wichtigstes Anliegen ist es, dass dass sich unsere Kundinnen und Kunden bei uns wohlfühlen. Der Einkauf soll Spaß machen und kein notwendiges Übel sein“, beschreibt Maximilian Kohler, der seit vorigem Jahr Teil der Geschäftsführung um Vater Uwe und Onkel Gerd Kohler ist, das Konzept. So sei die Aussage „der Kunde steht im Mittelpunkt“, die immer wieder gerne verwendet wird, bei EDEKA Kohler keineswegs eine leere Parole, sondern Herzenssache der Geschäftsführung.

Mit einem kleinen Geschäft in Oberweier fing im Jahr 1950 die einzigartige Kohler-Erfolgsgeschichte an. Foto: EDEKA Kohler

Doch worin genau bestehen in den einzelnen Anforderungen die wichtigen Unterschiede, die EDEKA Kohler von der Konkurrenz abheben?

Ladenbau: „Am Ende ist es ein Puzzlespiel der Kleinigkeiten“ so Uwe Kohler. Wichtiger Bestandteil des Konzepts seien zum Beispiel die niedrigen Regale. „Dadurch haben unsere Kundinnen und Kunden überall den Überblick.“ Man achte auch genau darauf, mit den Märkten am Zahn der Zeit zu bleiben. „Wir reinvestieren ständig in unsere Standorte. Alle acht bis zehn Jahre wird ein Markt modernisiert, alle 18 bis 20 Jahre steht eine Totalsanierung inklusive Boden und Kühlung an.“

Sortiment: Eine der großen Stärken von EDEKA Kohler ist die riesige Auswahl an verschiedensten Produkten, besonders, was Lebensmittel angeht. So verfügt man über das größte Bio-Sortiment in der gesamten Region. Auch die Palette an lokalen und regionalen Produkten übertrifft das der meisten konkurrierenden Händler bei Weitem. Generell hat EDEKA Kohler mit mehr als 50 000 Artikeln mehr als zehnmal so viele wie ein Discounter. Das alles bekommen die Kunden in bester Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen. „Vom Preiseinsteig mit Gut & Günstig bis hin zur Bio-Fachhandelsmarke Rapunzel möchten wir keinen Wunsch offen lassen.“ erklärt Gerd Kohler.

Mitarbeitende: Das wichtigste für das Einkaufserlebnis seien die Menschen vor Ort. „Echte Freundlichkeit spüren Sie sofort. Erst durch ein tolles Team erhält der Markt sein freundliches Gesicht und wird lebendig.“ erläutert Uwe Kohler. „Aus diesem Grund investieren wir stark in die Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte. Vom Jugend-Aufstiegs-Programm bis zum Seafood-Experten ist alles möglich“ ergänzt Maximilian Kohler.

Im Jahr 2000 mit nur acht Monaten Bauzeit entwickelt: Die Arena in Lahr. Auch heute noch einer der umsatzstärksten Märkte. Foto: EDEKA Kohler

So ist nämlich garantiert, dass das Personal von morgen möglichst früh die EDEKA Kohler Gene verinnerlichen kann: Erwartet werden freundliche, kompetente Mitarbeiter, die bei Kundenanfragen zu Produkten sofort helfen können. Und genau in diesem Segment punktet EDEKA Kohler beim Kunden seit vielen Jahren besonders.

Gerd Kohler verweist darauf, dass die Unternehmensbeliebtheit auch von der engen lokalen Verbundenheit herrührt. „Wir haben uns immer mit unserer wunderschönen Region identifiziert und bieten den Menschen regelmäßig interessante Veranstaltungen in der Umgebung an.“ Auch im Rahmen des Jubiläums seien tolle Events in den Märkten geplant. Es gibt leckere Verkostungen und Spaß für die Kleinsten.

EDEKA Kohler Märkte sollen auch zukünftig Orte der Begegnung sein

Wie geht es bei den Kohlers in Zukunft weiter? „In Offenburg befinden wir uns immer noch in der Anlaufphase. Das nächste große Projekt ist der Neubau eines Marktes in Emmendingen-Kollmarsreute“, erklärt Maximilian Kohler. Mit Blick in die Zukunft ist den Kohlers besonders wichtig, dass das Einkaufen vor Ort trotz aller Modernisierung persönlich bleibt. Zwar werde im Hintergrund viel in neue Technik investiert, im Mittelpunkt aber sollen weiterhin die Produkte und vor allem die Menschen stehen. „Eine kompetente Beratung an der Theke, ein kurzer Plausch mit der Kassiererin oder ein spontanes Treffen befreundeter Kunden – unsere Märkte sollen Orte der Begegnung sein“, schwärmt Gerd Kohler.

Die Abschlussfrage, warum man als Kunde in der Jubiläumswoche zu EDEKA Kohler kommen sollte, beantwortet Uwe Kohler mit folgenden Worten: „Dass wir 75 Jahre existieren, ist ein großes Geschenk unserer Kundinnen und Kunden. Mit unseren Jubiläumsaktivitäten und Angeboten wollen wir etwas zurückgeben. Es erwartet Sie etwas ganz Besonderes. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie vor Ort begrüßen dürfen.“

Meilensteine in der Historie von EDEKA Kohler

1950: Gründung durch Martha und Wilhelm Kohler in Oberweier – die Erfolgsgeschichte nimmt ihren Anfang

1961: Filialübernahme Diersburg durch Helmut Kohler

1979: Neubau in Diersburg

1989: Neubau Niederschopfheim

1991: Übernahme Markt Altenheim

1994: Helmut Kohler beteiligt seine beiden Söhne Uwe (Betriebswirtschaft) und Gerd (Verkauf) an der Geschäftsleitung

1996: Neubau Friesenheim-Oberweier

2000: Neubau Arena Lahr

2006: Neubau Altenheim

2007: Neubau Seelbach

2009: Eröffnung neuer Markt im City Center Kehl

2017: Übernahme Markt Teningen

2018: Übernahme Markt Umkirch sowie Allmannsweier

2019: Übernahme Markt Emmendingen Lessingstraße und Lahr-Sulz

2020: Mit Maximilian Kohler beginnt die mittlerweile vierte Generation im Unternehmen; Komplettumbau in der Arena Lahr zum 20-jährigen Bestehen; Übernahme Emmendingen (Mundinger Straße) und Ettenheim; 70 Jahre Edeka Kohler

2022: XXL-Neueröffnung in Freiburg; Real wird zu Marktkauf Kohler und damit dem größten Markt

2023: EDEKA Kohler begrüßt das neue Team in Offenburg – damals noch in der Schutterwälder Straße

2024: Drei Geschäftsführer – nach dem erfolgreichen Abschluss der Promotion tritt Maximilian Kohler der Geschäftsführung bei

2025: Eröffnung des neuen Leuchtturmmarkts in Offenburg

Ende des Jahres: Neueröffnung Markt in Emmendingen-Kollmarsreute