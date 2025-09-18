Anzeige: 75 Jahre EDEKA Kohler

EDEKA Kohler feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Das Familienunternehmen hat sich durch sein kunden- und serviceorientiertes Konzept von der Konkurrenz abgesetzt.
Es gibt keinerlei Zweifel: EDEKA Kohler hat in den vergangenen 75 Jahren Geschichte in unserer Region geschrieben. Angefangen mit der Gründung eines kleinen Geschäfts in Oberweier durch Martha und Wilhelm Kohler im Jahr 1950, ist die Zahl der Einkaufsmärkte mittlerweile auf 15 Standorte angewachsen. Noch Ende diesen Jahres wird in Emmendingen-Kollmarsreute eine weitere Filiale aus der Taufe gehoben. EDEKA Kohler wird dann erstmals über 1000 Mitarbeitende beschäftigen.