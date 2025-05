Anzeige: 70 Jahre Metallbau Leibold in Albstadt

Der Mai 2025 ist ein ganz besonderer Monat für Metallbau Leibold. Die Firma kann ein schönes Jubiläum feiern, seit 70 Jahren besteht das Unternehmen bereits. Was von Josef Leibold in seiner Schmiede in der Ebinger Talstraße 20 begonnen wurde, hat sich über die Jahre zu einem modernen Handwerksbetrieb entwickelt, der sich auf verschiedenste Arbeiten aus Metall spezialisiert hat – und seit 1997 in der Eschachstraße 6 in Albstadt-Lautlingen zu finden ist.

„Wir sind ein moderner Meisterbetrieb im Metallhandwerk“, sagt Oskar Leibold, der den Betrieb in zweiter Generation führte. Sein Sohn Leon ergänzt: „Unser Team führt alle Arten von Schmiede-, Schlosser- und Stahlbauarbeiten gewissenhaft und termingerecht durch – individuelle Wünsche werden von in bester handwerklicher Manier verwirklicht.“ Es sei schon eindrucksvoll, was aus der kleinen Schmiede über die Jahrzehnte geworden sei, wie positiv sich alles entwickelt habe, meint das eingespielte Vater-Sohn-Duo unisono.

Lesen Sie auch

Die Anfänge

Begonnen hat die Erfolgsgeschichte mit der Schmiede in der Ebinger Talstraße 20, die Josef Leibold von Rupert Reinauer in der Nachkriegszeit übernommen hatte. Am 15. Mai 1955 wurde der Betrieb in der Reutlinger Handwerkskammer eingetragen. Hufbeschlag für Pferde und Schmiedearbeiten aller Art waren der Grundstein. Die Schmiede ist heute noch im Original erhalten – mit Esse, Amboss und Lufthammer. Sohn Oskar Leibold übernahm die Schmiede. Gelernt hatte er bei Metallbau Maier in Tailfingen, wo er seine Lehre machte. Nach seinem 18-monatigen Wehrdienst als Gebirgsjäger legte er 1975 erfolgreich seine Meisterprüfung ab.

Er baute dann den Betrieb aus, irgendwann stieß man in den Räumlichkeiten an die Grenzen, ein Neubau musste her. 1997 bezog das Unternehmen schließlich in der Eschachstraße 6 in Lautlingen ihr neues Domizil. „Damals gab es im Umfeld noch nicht besonders viele Firmen“, erinnert sich Oskar Leibold noch gan genau. Im modernen Neubau konnten sich die fünf Mitarbeiter auf zeitintensive Schmiedearbeiten konzentrieren – sowie anfangs auch auf sakrale Kunst, die vom Hohenzollern bis hin nach Salem am Bodensee gefragt war.

Kundenstamm wächst

Das Portfolio wurde sukzessive ausgebaut, Stahlbalkone, Geländer, Fluchttreppen und Überdachungen wurden Stück für Stück aufgenommen. Mit dem Angebot wuchs auch der Kundenstamm beträchtlich an. Metallbau Leibold ist mittlerweile zwischen Stuttgart und Bodensee gefragt. „Hier gibt es auch viele Aufträge für Anbaubalkone und Fluchttreppen“, erklärt Leon Leibold. Und sein Vater ergänzt: „Wir profitieren vor allem von der Mund-zu-Mund-Propaganda.“ Manchmal werde das Know-how von der Schwäbischen Alb aber auch weiter nördlich eingesetzt, in Hamburg oder Dresden beispielsweise.

Mit Leon Leibold ist die dritte Generation längst im Familienbetrieb angekommen. Der 28-Jährige machte seine Ausbildung zum Metallbauer im elterlichen Betrieb, die Gesellenprüfung legte er 2016 als Innungs-, Landes-, und dritter Bundessieger ab. 2017 folgte die Meisterprüfung, die er damals als einer der jüngsten deutschen Metallbaumeister erfolgreich ablegte. Seit 2020 ist er zudem internationaler Schweißfachmann. 2024 übernahm der Junior den Betrieb von seinem Vater.