Anzeige: 70 Jahre Langlotz GmbH in Friesenheim

Die Langlotz GmbH mit Sitz in Friesenheim und weiteren Standorten in Offenburg und Zell a. H. feiert ihr 70-jähriges Bestehen. Mit der Zeit hat sich das Unternehmen zum Reinigungsspezialisten entwickelt, der noch lange nicht am Zenit angekommen ist.

Als Meister- und Ausbildungsbetrieb ist die Langlotz GmbH seit nun fast 70 Jahren leistungsfähiger Partner und Dienstleister in nahezu allen Fragen der Reinigung. Das Unternehmen betreibt drei Standorte, unterhält eine Flotte von 30 Fahrzeugen und beschäftigt mehr als 300 Mitarbeiter. Hohe Leistungsbereitschaft, fundierte Fachkenntnisse und modernste Ausrüstung zeichnen die Langlotz GmbH neben der mehr als 70-jährigen Erfahrung aus.

Der Firmensitz und die Zentrale erstreckt sich in der Daimlerstraße 3 in Friesenheim auf rund 3300 Quadratmetern Fläche. Die beiden zusätzlichen Standorte befinden sich in Offenburg und in Zell a. H. Die Geschäftsleitung setzt sich aus Geschäftsführer Christian Pristl sowie den Prokuristinnen Silvia Pristl und Corinna Tussing zusammen.

Die Langlotz GmbH ist eines der führenden Gebäudereinigungsunternehmen in Südbaden und bedient Privat- und Gewerbekunden sowie die öffentliche Hand im gesamten Ortenaukreis und darüber hinaus – im Norden bis Karlsruhe/Baden-Baden, im Süden bis Freiburg.

Die Geschäftsleitung der Langlotz GmbH besteht aus den beiden Prokuristinnen Corinna Tussing (links) und Silvia Pristl sowie Geschäftsführer Christian Pristl. Foto: Langlotz GmbH

Größtes Ziel war und ist die Zufriedenheit der Kunden. Deswegen hat man den Anspruch alle Kundenaufträge so effizient wie nur möglich zu erfüllen. Engagiert und fachkundig widmet sich das Langlotz-Team jedem Einsatz. Dabei sieht man sich als mehr als nur ein Dienstleister: „Dabei betrachten wir uns bei Langlotz nicht nur als Dienstleister für unsere Kunden, sondern als deren vertrauensvoller Partner in allen Fragen der Reinigung in und ums Gebäude und tragen somit entscheidend zum Werterhalt der Immobilien bei“, sagt Geschäftsführer Christian Pristl.

Äußerst vielseitiges Leistungsportfolio

Das Leistungsangebot des Meisterbetriebes ist äußerst vielseitig, wie sich im Folgenden zeigt:

Unterhaltsreinigung: die regelmäßige Reinigung von Büro-Arbeitsplätzen, Sozialräumen, sanitären Anlagen oder Arztpraxen

Komplett-Glasreinigung einschließlich Rahmen, Simse, Falze und Beschläge

Fassadenreinigung mit Heiß- oder Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Entfernen von Graffitis sowie bedarfsgerecht Fassadenkonservierungen

Jalousienreinigung

Baureinigung von der Baugrob-, über die Bauzwischen- bis hin zur Bauend- beziehungsweise Baufeinreinigung

Industriereinigung kompletter Fertigungshallen einschließlich Boden, Wände, Decken und aller Einbauten sowie Entölen und Entfetten von Produktionsmaschinen

Trockeneisreinigung von Maschinenteilen und Fahrzeugen auf der Autohebebühne in Friesenheim

Photovoltaikanlagenreinigung auch großer oder schwieriger Dachflächen mithilfe drei eigener Hebebühnen auf bis zu 22 Metern Höhe; bei noch größeren Reichweiten wird entsprechendes Gerät auftragsbezogen angemietet

Boden-Grundreinigungen und Neubeschichtungen sämtlicher Bodenarten

Waschraumhygiene; Herstellerunabhängige Lieferung von Spendersystemen sowie Verbrauchsmaterial wie Handtuchpapier, Seife sowie Hygieneartikeln

Schmutzfangmattenservice

Entrümpelungen sowie bedarfsweise Reinigung im Nachgang

lokal begrenzte Winterdienste

In der langen Historie ständig gewachsen

Die Langlotz GmbH kann bereits auf eine lange Historie zurückblicken. Gegründet wurde das Unternehmen 1953 durch Karl Langlotz in der Krämergasse in Lahr und startete 1954 ins Geschäft. 1964 erfolgte eine Standortverlagerung in die Burgheimer Straße. 1984 übernahm Jürgen Baarz das Unternehmen vom zwei Jahre zuvor in jene Position berufenen Herrn Singler und zog mit 14 Beschäftigten in die Freiburger Straße. Nach insgesamt drei erforderlichen Umzügen in Lahr wurden 2004, somit im Jahr des 50-jährigen Bestehens der Langlotz Glas- und Gebäudereinigung das heutige Firmengebäude in der Daimlerstraße 3 in Friesenheim bezogen. Inzwischen war der Mitarbeiterstamm bereits auf etwa 140 Mitarbeiter angewachsen.

Die drei firmeneigenen Hebebühnen ermöglichen den Mitarbeitern die Reinigung ansonsten schwer erreichbarer Oberflächen. Foto: Langlotz GmbH

Im Jahr 2011 erwarb Christian Pristl die Langlotz GmbH von Jürgen Baarz im Zuge einer Nachfolgeregelung und wurde zum geschäftsführenden Alleingesellschafter. Pristl wagte damals aus seiner Tätigkeit bei der Erwin Junker Maschinenfabrik GmbH Nordrach den Schritt zum selbstständigen Unternehmer – die Mitarbeiterzahl betrug nun 160. Vier Jahre später kam es zur Expansion des bestehenden Geländes um circa 1000 Quadratmeter. Zur teilweisen Strom-Eigenversorgung ließ man eine Photovoltaikanlage mit 37,7 kWp installieren.

2016 Focus-Auszeichnung für schnelles Wachstum

Im Jahr 2016 wurde man als schnell wachsendes Unternehmen im Zeitraum 2011 – 2014 vom „Focus“ mit dem „Wachstumschampion 2016“ ausgezeichnet. Zum 1. Januar erwarb Christian Pristl, ebenfalls im Zuge einer Nachfolgeregelung, die Näger GmbH in Offenburg. Beide Gebäudereinigungsunternehmen kooperierten fortan als Schwestergesellschaften.

Das unaufhaltsame Wachstum war damit aber längst nicht gestoppt: Schon ein Jahr darauf eröffnete die Geschäftsstelle in Zell a. H., 2018 folgte der Bezug der erweiterten Verwaltungs- und Betriebsräume in der Daimlerstraße 3 in Friesenheim. Wieder ein Jahr später wurde die Photovoltaikanlage um 17,5 kWp erweitert und ein Batteriespeicher in Betrieb genommen.

Langlotz wächst ungebremst weiter

Um den gewachsenen Ansprüchen und dem Platzbedarf der mittlerweile etwa 320 Mitarbeiter an allen Standorten gerecht zu werden, zog die Schwesterfirma Näger GmbH 2021 in neue Räumlichkeiten in der Englerstraße 16 in Offenburg. Im selben Zuge kam es zur gesellschaftsrechtlichen Verschmelzung beider Unternehmen. Nach außen präsentierte man sich ab sofort mit einem neuen Werbeauftritt sowie neu geschaffenen Logos für die Langlotz GmbH und Näger als Langlotz-Marke. Die Erweiterung der Geschäftsleitung durch Ernennung von Corinna Tussing und Silvia Pristl zu Prokuristinnen erfolgte auch im Jahr 2021.

2023 gelang der Einstieg in die E-Mobilität mit ersten Fahrzeugen und vier Ladepunkten. Im Laufe dieses Jahres wurde der Wasch- und Trockenraum umgebaut und ermöglichte ab sofort eine Rein-/Unrein-Trennung der Wäsche-Aufbereitung.

2025 soll das Betriebsgelände um 765 Quadratmeter erweitert werden, sofern eine Einigung mit der Gemeinde erzielt werden kann. Weiter soll die Photovoltaikanlage von 59,9 auf rund 100 kWp Leistung einschließlich 30 kWp Speicherkraftwerk 2025 modernisiert werden. Ebenfalls geplant und bei der Gemeinde Friesenheim bereits beantragt ist die Errichtung einer Betriebsleiterwohnung am Standort Friesenheim sowie die Investition in eine neue 14-Meter-Teleskoparm-Hebebühne. Somit zeigt sich Langlotz trotz allgemein wirtschaftlich schwieriger Lage als stabiles Unternehmen und ist bereit die nächsten Schritte zu gehen.