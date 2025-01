Ein kleines Jubiläum feiert die Baumesse „Haus Bau Energie“, die bereits zum 20. Mal in der Donauhalle von Freitag, 17. Januar, bis Sonntag, 19. Januar, ihre Pforten öffnet.

Komplexes Fachwissen „rund ums Häuslebauen“ aber auch in den Bereichen Sanierung, Renovierung und Energieeinsparungen gibt es hier von zahlreichen Fachfirmen, Institutionen, Verbänden und unabhängigen Beratungsstellen.

„So lässt sich das Bau- oder Sanierungsprojekt auf die individuellen Bedürfnisse zuschneiden, leichter planen und auch bestmöglich umsetzten“, informiert Angelika Krasniq von der Pressestelle der organisierenden Messe Sindelfingen.

Klarer Trend erkennbar

Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, denn noch in diesem Jahr entscheidet die EU in Brüssel über weitere Energieeinsparungen und steigende CO2-Kosten. Der Trend ist klar erkennbar: Fossile Energien werden drastisch teurer, bezahlbare Alternativen zu finden ist also ein wichtiges Thema. In die Zukunft zu investieren ist das Zauberwort und dies gilt sowohl für Neubauten als auch für den Altbau.

Hier stehen die Fachfirmen den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite, angefangen von einer neuen Photovoltaikanlage, platzsparendem Balkonkraftwerk, innovativem Heizsystem, Hausdämmen bis hin zum Fenstertausch. Um alle Möglichkeiten abzuwägen und die bestmögliche staatliche Förderung zu beantragen, dafür stehen die Experten an gleich drei Tagen bereit.

Bereits zum 20. Mal sind zahlreichen Experten in den Donauhallen zugegen. Foto: Silvia Bächle

Dies gilt nicht nur für die kommenden Häuslebauer, sondern auch für Haus- und Wohnungsbesitzer, ist aber für Jedermann hochinteressant und bietet zahlreiche Möglichkeiten, selbst die Initiative zu ergreifen. Das eigene Heim sollte heute mehr als nur ein Dach über dem Kopf sein. Behaglich, energieeffizient, funktionell und einbruchsicher soll das heutige Zuhause sein. Doch was ist realisierbar? Diese Fragen beantworten namhafte Experten auch bei den Fachvorträgen im Stundentakt.

Vielfältige Vortragsthemen

Das Vortragsprogramm ist breitgefächert und deckt auch brandaktuelle Themen ab. Der Besucher kann sich bereits vorab online über die Themen informieren und den Messebesuch so genau planen.

Die erste Messe für Hausbesitzer, Bauherren und Modernisierer in Donaueschingen wurde 2004 eröffnet. Heute zieht sie Tausende von Besuchern in die Donauhalle, die sich über die vergangenen Jahre zu einer gefragten Adresse mit angenehmem Flair entwickelt hat.

Geschätzt wird von den Besuchern auch das Umfeld, mit rund 100 kostenlosen Parkplätzen rund um die Halle, mit Barrierefreiheit für Gehbehinderte oder Rollstuhlfahrer, aber auch mit der großzügigen Fläche von 1000 Quadratmetern. Die vielen unterschiedlichen Aussteller sind natürlich ein weiterer Anziehungspunkt für die Messebesucher.

Tickets und weitere Infos

Die Tageskarten kosten 6 Euro, die ermäßigten Tageskarten (Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Rentner) 4 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren haben freien Eintritt.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.hbe-messe.de.