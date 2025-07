1 Die Zeit, in der die fünf Kilometer zurückgelegt werden, ist ganz egal. Beim Firmenlauf soll es um den Spaß an der Bewegung, aber vor allem um das Miteinander gehen. Foto: Baublies Ob Azubi oder Chef – beim Zalando-Firmenlauf stehen Bewegung, Begegnung und Begeisterung im Vordergrund. Der Lauf durch Lahrs grüne Parks ist längst mehr als ein sportliches Event.







Sport, Teambuilding und Party – darum geht es auch in diesem Jahr wieder beim siebten Zalando Firmenlauf in Lahr. 1700 Teilnehmer aus regionalen Unternehmen sind schon für das Event angemeldet. Sie gehen am morgigen Freitag auf der fünf Kilometer langen Strecke an den Start.