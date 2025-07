Vom 3. bis zum 7. Juli regiert König Fußball auf dem „Alten Berg“. Der FC Grosselfingen ist Gastgeber des 62. Hohenzollern-Pokalturniers und möchte den Titel unbedingt verteidigen. In diesem Jahr ist zudem ein Turnier für die Bambinis geplant.

Die ersten Wanderpokale stifteten Louis Ferdinand Prinz von Preußen und Friedrich Fürst von Hohenzollern. Zwischenzeitlich ist der Hauptsponsor von diesem Turnier die Sparkasse.

Über mehrere Tage wird der diesjährige Sieger des prestigeträchtigen Turniers ermittelt. Eröffnet wird das Turnier bereits am Donnerstagabend mit drei Partien – das erste Duell wird ab 18 Uhr ausgetragen. Anschließend steigt die Berg-Hockete ab 20 Uhr.

Insgesamt haben sich zwölf Teams angemeldet und spielen den Sieger aus. So sind von Donnerstag bis Samstag die Vorrundenspiele eingeplant. Am Samstag findet auch das Bambini-Turnier und das AH-Turnier statt. Am Sonntag geht es dann in die K.o.-Runde. Die Viertelfinals steigen am Sonntagvormittag. Wenn alles nach Plan läuft, stehen die Finalisten um 17.30 Uhr auf dem Platz und treten zum großen Finale an.

Neben dem Sportlichen hat der FC Grosselfingen einiges für die Besucher vorbereitet. So gibt es neben der Hockete am Donnerstagabend die FCG-Party – erster Teil – am Freitagabend mit Caro and friends ab 21 Uhr auf dem Festgelände Alter Berg und eine weitere am Samstagabend ab 20 Uhr mit den Old Soccer Rocker.

Am Montag ist dann noch das Abschlussfest und ein Handwerkervesper geplant. Unter anderem ist ein Mittagstisch mit warmer Küche geplant sowie Aufführungen des Grosselfinger Kindergartens und der Hainburgschule Grosselfingen.

Fans und Besucher winkt ein spannendes Turnier mit allerlei Unterhaltung während und nach den Spielen.