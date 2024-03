Anzeige: 60 Jahre Holzschuh’s Schwarzwaldhotel

Die Wurzeln des gastronomischen Engagements der Familie Holzschuh reichen bis ins Jahr 1933 zurück, als Lorenz Holzschuh von Pforzheim nach Schönmünzach zog, um das Hotel Waldhorn zu erwerben. Nach dessen Verkauf im Jahr 1963 baute Sohn Kurt auf der gegenüberliegenden Seite Holzschuh’s Schwarzwaldhotel. Und so kann die Hoteliersfamilie nun das 60-jährige Bestehen am heutigen Standort feiern.

Die Geschichte des Hotels ist geprägt von Umbauten und Erweiterungen, die auch einige Auszeichnungen einbrachten. Nach und nach entwickelte sich Holzschuh’s Schwarzwaldhotel zu einem Wellnesshotel mit vielen Stammgästen, die besonders die familiäre Atmosphäre des Hauses schätzen.

Lesen Sie auch

Nach dem frühen Tod von Kurt Holzschuh übernahm Sohn Bernd 2010 gemeinsam mit seiner Frau Kathleen die Hotelleitung. Beide entwickelten den Hotelbetrieb stetig weiter. Inzwischen gehört die vegane Küche ebenso zum Angebot wie die vier allergiefreundlichen Bio-Zimmer.

Der gesamte Hotelbereich ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Reichlich Holz sorgt für eine warme Atmosphäre, schließlich werden Tradition und Gastfreundschaft bei den Holzschuhs seit jeher großgeschrieben. „Wir haben in den Jahren viel erreicht und haben neben dem Wellnessbereich auch das Schwimmbad als Felsenhallenbad mit Wasserfall umgebaut“, sagt Bernd Holzschuh, der auf das „Hauff Zimmer“, das in kunstvollen Malereien Wilhelm Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ darstellt, besonders stolz ist. „Das war mir wichtig, das Märchen hat Tradition und Charme, genau wie unser Familienbetrieb“, macht er klar.

Im „Hauff Zimmer“ (von links): Bernd Holzschuh mit dem neuen Pächterpaar Nicole Schlimpert und Marco Zietzschmann Foto: Monika Braun

Mit viel Herzblut hätten seine Frau und er den Hotelbetrieb geführt, doch nun sei es an der Zeit, neue Wege zu gehen. Pünktlich zum Jubiläum wurden 2023 die Weichen für die Zukunft gestellt: Nicole Schlimpert und Marco Zietzschmann werden das Hotel als Pächter übernehmen. „Wir haben keine Kinder und so war es für uns wichtig, auch zukünftig unser Haus gut aufgestellt zu wissen“, betont Bernd Holzschuh.

Pächter übernehmen

Marco Zietzschmann ist gelernter Koch und Hotelbetriebswirt und hat schon viel Erfahrung in der Hotelbranche gesammelt. Seine Partnerin ist gelernte Erzieherin und hat in den vergangenen 20 Jahren in der Gastronomie gearbeitet. „Wir kennen das Haus hier in Schönmünzach seit 2018 und freuen uns, nun als Pächter die Leitung übernehmen zu dürfen“, so Nicole Schlimpert.

Foto: Holzschuh’s Schwarzwaldhotel

Das Hotel bietet einen Vier- Sterne-Standard und verfügt über 26 Zimmer. Aktuell arbeiten 13 Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen. „Wir möchten das Haus wie bisher weiterführen, die regionale Küche soll durch ein breites veganes Speisenangebot komplettiert werden. Neben der veganen Kosmetik, die wir in unserem Wellnessbereich anbieten, ist uns auch nach wie vor die familiäre Betreuung unserer Gäste sehr wichtig“, betont Zietzschmann.

Das Felsenhallenbad bietet Entspannung. Foto: Holzschuh’s Schwarzwaldhotel

Die beiden Terrassen, die zum Hotel gehören, sind besonders im Sommer ein gern besuchter Ort, und auch die sportlichen Aktivitäten eines örtlichen Anbieters werden gerne gebucht.

„Wir möchten auch wieder Essen für Nichthausgäste anbieten. Unser Restaurant bietet Platz für Familienfeste bis 25 Personen“, ergänzt Zietzschmann. Die beiden Pächter sind dankbar dafür, dass ihnen Bernd Holzschuh derzeit noch „als wichtige Unterstützung“ hilfreich zur Seite steht. Der sagt: „Ich möchte aber auch noch reisen und mir die Welt anschauen. Das kann ich nun, da ich weiß, dass mein Hotel in guten Händen ist.“