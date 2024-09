Die Geschichte des Fachbetriebs beginnt im Jahr 1964 mit Gunter Brösamle, der nicht nur seinen Namen für die Firma gab, sondern auch viel Herzblut in den Aufbau eines Betriebs steckte, der heute über 40 Mitarbeitern einen sicheren Job bietet.

Darunter finden sich aktuell übrigens neun Auszubildende. „Wir sind sehr stolz, dass wir zum Ausbildungsstart 2023 drei Auszubildende und zum Ausbildungsstart 2024 vier Auszubildende für uns gewinnen konnten“, kommentiert Geschäftsführer Willi Egeler. „Wir legen großen Wert auf die Ausbildung, um so unsere eigenen Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen.“ Diesem Ziel entsprechend hat die Firma auch ihr Motto in Sachen Ausbildung und Mitarbeitergewinnung formuliert: „Mitarbeiter finden und binden.“

Der Blick in die Zukunft und der Wille, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen prägen das Unternehmen seit jeher. Zum Jahreswechsel 2021/2022 zog Brösamle in die Ohmstraße im Gewerbegebiet in Gültstein und damit in einen modernen, großzügigen und lichtdurchfluteten Neubau, in welchem sich mitunter eine große Ausstellung befindet. Das kundenfreundliche Gebäude ist bereits der vierte Brösamle-Standort in der Unternehmensgeschichte. Auf der anderen Seite stehen Konstanz und Zuverlässigkeit als prägende Merkmale von Brösamle.

Leitsatz „Mitarbeiter finden und binden“ von Beginn an

Gunter Brösamle führte die Firma 43 Jahre lang, ehe er 2007 an seinen Nachfolger Willi Egeler übergab. Unter seiner Führung hat sich Brösamle weiter auf innovative und fortschrittliche Technologien konzentriert, ohne dabei traditionelle Werte und handwerkliches Können zu vernachlässigen. Willi Egeler lebt den Leitsatz „Mitarbeiter finden und binden“ von Beginn an. 1984 kam er als junger Geselle zur Firma Brösamle, nach kurzer Einlernzeit arbeitete er als selbstständiger Monteur für Heizungen und Bäder. Anschließend lernte Egeler den Kundendienst und den Wartungsbereich kennen. Ab 1991, nach erfolgreich bestandener Meisterprüfung, sammelte er Erfahrungen im Büro sowie in der Kundenberatung. Willi Egeler übernahm die Zuständigkeit für einen ersten Teil der Mitarbeiter und lernte von Gunter Brösamle, was es bedeutet, Unternehmer zu sein.

2003 war er bereit, in die Geschäftsleitung einzusteigen. Seither bewahrt er die Traditionen der Firma und treibt ihren innovativen Geist immer weiter voran – zusammen mit seinem geschätzten Team.

Tag der offenen Tür am Sonntag, 22. September

Als Dienstleister, der eng mit Kunden zusammenarbeitet, will die Firma Brösamle auch ihr Firmenjubiläum ganz im Zeichen der Kundennähe feiern. Aus diesem Grund veranstaltet das Unternehmen am Sonntag, 22. September, einen Tag der offenen Tür.

Von Beginn an verstehen sich das Unternehmen und sein Team als Dienstleister – im Dienste des Kunden. Und das mit einer breiten Palette an Angeboten und Lösungen von Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Reparaturen und Notfallservice rund um die Uhr.

Die Ausstellung ist hier nur ein kleiner Teil, aber einer, der Kunden durchaus beeindruckt. Genau diese sowie das gesamte Betriebsgebäude kann am Sonntag, 22. September von 10 bis 17 Uhr besucht und bestaunt werden.

In der Ohmstraße 2 präsentiert der Fachbetrieb eine große Bandbreite an Lösungen für das Bad, von Details wie Griffen und Wasserhähnen über Waschbecken, Wannen und Duschen bis hin zu kompletten Designs für einen ganzen Raum. Auch Kaminöfen gehören zum Brösamle-Sortiment und können in der Ausstellung genauer unter die Lupe genommen werden. Natürlich sind an diesem Tag Mitarbeiter vor Ort, die gerne auch mal spontan Tipps geben und bei der Suche nach Einzelteilen oder einer komplett neuen Einrichtung behilflich sind. Die neuesten Trends aus den Bereichen Bad, Heizung, Klima und Kaminöfen warten also nur darauf, entdeckt zu werden.