Anzeige: 55 Jahre Friesenheimer Fasentzunft e.V.

Die Fasent in Friesenheim verspricht wieder zu einer großen Gaudi zu werden. In diesem Jahr feiert die Zunft ihren 55. Geburtstag.

Die Wurzeln der Friesenheimer Fasentzunft e.V. liegen bereits im Jahre 1967, als die Oberdörfler gegen die Unterdörfler – sprich Schlafanzug gegen Nachthemd – ein Gaudi-Fußballspiel durchführten. Von der Euphorie der Bürger angespornt, fand der erste Fasentumzug bereits 1968 mit vielen Wägen statt. Die Idee entsprang dem Stammtisch vom Gasthaus Salmen, wo auch die Gründungsversammlung am 2. Februar 1969 um 11 Uhr stattfand. Unter der Vereinsbezeichnung Fasnachtfreunde Friesenheim wurde die Zunft bis 1982 geführt.

Mit dem Beitritt als Mitglied des Verbandes Oberrheinischer Narrenzünfte musste die Zunft in Friesenheimer Fasentzunft e.V. (FFZ) umbenannt werden. Nach der Gründung waren die Rebhexen und die Dominos die ersten Häsgruppen, die ins Leben gerufen wurden. Im Jahre 1970 wurde unter Federführung von Inge Bohnert und Alfred Scherer die Zunftgarde gegründet. 1974 kam der Fanfarenzug hinzu. Im Jahre 1996 trennte sich der Fanfarenzug (heute Musikzug) auf eigenen Wunsch von der Zunft, ehe die Zunftgarde 1998 aus personellen Gründen aufgelöst werden musste.

Somit besteht die Zunft aus dem Zunftrat-Rebhexen-Domino. Im Jahre 1986 führte die FFZ das Vogteitreffen unter Federführung des heutigen Ehren-Oberzunftmeisters Heini Kopp durch. Bereits 1991 durfte man gemeinsam mit der NZ Schuttern den Konvent der kurzen Wege mit großem Erfolg halten. Durch die alljährlichen Fasentumzüge und die weithin bekannte „Schlemmergasse“ hat die Zunft den Ort Friesenheim im gesamten badischen Raum bestens bekannt gemacht.

Große Gaudi zum Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Friesenheimer Fasentzunft e.V. unter Leitung von Zunftmeisterin Petra Huber und Zunftmeisterin Christine Sturm, ihren 55. Geburtstag und den 53. Fasentumzug. Dieser beginnt am Sonntag, 4. Februar, um 13.30. Bereits um 9 Uhr ist Narrenmesse, ab 11 Uhr öffnet das Narrendorf an der Sternenberghalle seine Pforten.

Weiter geht es mit dem Schmutzigen Donnerstag am 8. Februar. Im Anschluss an den Hemdglunkerumzug ab 18 Uhr wird das Rathaus gestürmt. Danach herrscht im gesamten Dorf, der Zunftstube der FFZ sowie im Georg-Schreiber-Haus buntes Narrentreiben.

Am Fasentmändig darf sich die Bevölkerung in der Zunftstube auf das traditionelle Speckeieressen freuen, während es am Fasentdienstag heißt, Abschied von der diesjährigen fünften Jahreszeit zu nehmen. Jedoch nicht bevor die Kinder- und Jugendfasent mit einer Rallye im Georg-Schreiber-Haus für Begeisterung gesorgt hat. Die Fasentsverbrennung auf dem Rathausplatz und ab 17 Uhr das Heringsessen in der Zunftstube der FFZ setzen der Fasent 2024 ein würdiges Ende.