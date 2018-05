Anzeige 54 Firmen stellen sich vor

Impulsvorträge auf der Aktionsbühne

Auf der Aktionsbühne im Musiksaal finden zwischen 9.30 und 14 Uhr Impulsvorträge statt.

Die Agentur für Arbeit und die Sparkasse Pforzheim-Calw, die Firma Boysen, Bosch-Rexroth und die Bauunternehmung Rath zeigen Entwicklungen in unterschiedlichen Bereichen auf und belegen sie mit Fakten.

Beim Job-Speed-Dating können sich Schüler bis 10 Uhr am Infopoint anmelden für ein direktes Mini-Bewerbungsgespräch mit einem Firmenvertreter.

Eine weitere Neuerung ist der Job-Wall. An einer Wand am Eingang der Realschule hängen konkrete Ausbildungsangebote – Einzelheiten kann man dann direkt am Stand der Firma erfahren.

Aufgeteilt ist die Berufsinformationsbörse dieses Mal in die Kategorien Technik, Soziales, Kaufmännisch, Schulisch und Dienstleistung. Damit können die Besucher zielgerichtet vorgehen.

Aussteller locken auch mit Aktionen

Manche Aussteller locken mit Aktionen: Bei Grossmann-Bau aus Altensteig kann man mit einem Bagger fahren, am Stand des Calwer Landratsamtes – Abteilung Forst – Pilze sägen, bei Oest aus Freudenstadt wird die Torschussgeschwindigkeit gemessen, die Unternehmensgruppe fischer aus Tumlingen bietet ein Bewerbertraining an und die Johann-Georg-Doertenbachschule in Calw baut eine Carrera-Bahn auf.

Eröffnet wird die Berufsinformationsbörse am Samstag um 9 Uhr von Rektor Klaus Ramsaier, Bürgermeister Gerhard Feeß und einem Schüler der 8b – diese Realschulklasse ist auch für die Bewirtung zuständig.

Ausdrücklich weist Ramsaier darauf hin, dass man nicht unbedingt von Anbeginn dabei sein muss – "10 oder 11 Uhr reichen auch noch" – und dass die BiBa nicht nur für Realschüler, sondern ebenso für Hauptschüler von großem Interesse sein dürfte – und für Gymnasiasten, die ein duales Studium anstreben. Deshalb habe man einige der insgesamt gedruckten 1500 Flyer auch an Gymnasien in Altensteig, Nagold und Calw geschickt.

Am Ortseingang von Altensteig weist eine hohe Stele auf das Ereignis am 5. Mai hin. Ramsaier rechnet mit 2500 bis 3000 Besuchern.