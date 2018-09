Anzeige 500 Berda kommen auf den Tisch

Freunde der Blasmusik kommen am Sonntag auf ihre Kosten. Ab 11 Uhr unterhalten die Musikvereine aus Bochingen, Altoberndorf und Sulz am Neckar. Natürlich gibt es am Samstag und Sonntag neben den traditionellen Salz- und Zwiebelberda auch süße Berda, Bauernbratwürste und am Sonntag zur Mittagszeit Spießbraten vom Grill. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei.