Anzeige 50 Prozent auf alles

Es wird einer der größten, schönsten "Raischs" ever: Die Oberriedter Bäckerei und Konditorei eröffnet am kommenden Dienstag, 9. Februar, in der"Boysen Welt" in Simmersfeld ihren neuesten Bäckerei-Verkauf samt Café (wegen Corona erst einmal aber nur für"To-Go"-Angebote).