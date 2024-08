Freizeit-Radsportler und Familien sind am zweiten Sonntag im September beim Radtag in und um Rosenfeld unterwegs.

Bereits Tradition hat der Radtag, wie die Stadt Rosenfeld als Veranstalter vermerkt. Diese Veranstaltung, die am Sonntag, 8. September, stattfindet, soll ein »Radfest für die ganze Familie« sein.

Für große und kleine Radler sowie für Tourenfahrer, aber auch für leistungsorientierte Freizeitsportler sind 50 Kilometer Radwege rund um Rosenfeld ausgeschildert, wobei auch Verbindungen zu überörtlichen Radwegen bestehen.

In Rosenfeld und in den Teilorten sind Stempelstellen eingerichtet. An jeder kann ab 10 Uhr gestartet werden, der offizielle Startschuss fällt in Rosenfeld auf dem Wilhelm-Sülzle-Platz. Dort befindet sich auch ein Info- und Luftballonstand des Arbeitskreises Freizeit und Kultur, und die DRK-Bereitschaft steht für den Fall der Fälle am Fruchtkasten bereit.

Bereits um 9 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Wilhelm-Sülzle-Platz statt – bei schlechtem Wetter in der Stadtkirche –, und ab 9.45 Uhr bietet Nadine Mohl auf dem Wilhelm-Sülzle-Platz Aufwärmgymnastik an, damit sich die Teilnehmer gut vorbereitet auf die Tour machen können.

Die aktiven Teilnehmer erhalten an den Stempelstellen nicht nur eine Radkarte mit dem gesamten Streckennetz, Tourenvorschläge sowie die Standorte der Stempelstellen und Programmpunkte, die in den Stadtteilen angefahren werden können. Sie bekommen in der Zeit von 9.30 bis 17.30 Uhr auch eine Stempelkarte ausgehändigt, auf der an den einzelnen Stationen die Ankunft vermerkt wird. Mit vier Stempeln aus verschiedenen Stadtteilen nimmt man an der Verlosung teil, die zum Abschluss der Veranstaltung um 18 Uhr vorgenommen wird.

Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis einen Gutschein über 1000 Euro von Rad-Schlecht, zudem zwei Micro-Scooter, drei Mini Micro Deluxe, zwei Fahrrad-Handytaschen und zwei Handy-Halterungen fürs Fahrrad.

Außerdem ist an den einzelnen Stempelstationen für die Bewirtung der Teilnehmer gesorgt. In Rosenfeld bietet der Fremdenverkehrsverein am Rathaus Bewirtung an. In Bickelsberg lädt der TSV am Rathaus zum Herbstfest ein, in Brittheim bewirtet die evangelische Kirchengemeinde mit Kaffee, Kuchen und Obst an der Allerheiligenkirche.

Die DPSG-Pfadfinder in Heiligenzimmern bieten zwischen Turnhalle und Schule Getränke an. In Isingen übernehmen die Sportfreunde das Stempeln und die Bewirtung auf dem Sportgelände, in Leidringen die Kirchengemeinde in der Kleiner-Heuberg-Halle und in Täbingen der Ortschaftsrat und die Feuerwehr beim Bürgerhaus in der Bergstraße 4.

Dir Kirchengemeinden auf dem Kleinen Heuberg bieten in diesem Jahr wieder Radpilgern an. Dazu ist an den Stempelstellen ein Pilgerausweis erhältlich.