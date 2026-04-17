Anzeige: 50 Jahre Kälte-Klima Grässlin Eimeldingen

Einen runden Geburtstag kann das renommierte und stark gewachsene Unternehmen Kälte-Klima Grässlin feiern, das an der Reutackerstraße 18 im Eimeldinger Gewerbegebiet ansässig ist: Die Kälte- und Klimaprofis mit den beiden Inhabern und Geschäftsführern Frank und Jochen Grässlin an der Spitze sowie die Firmengründer Hans und Doris Grässlin können auf eine 50-jährige, erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Der prosperierende, innovative Fachbetrieb mit derzeit 52 Mitarbeitern und damit der zweitgrößte in der Klima- und Kältetechnik-Branche in Südbaden hat sich mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung einen Namen gemacht.

Fünf Jahrzehnte Firmengeschichte Die Erfolgsgeschichte der Firma, die sich auf die Planung, Montage und Wartung von Klima- und Kälteanlagen spezialisiert hat, begann in Egringen. Hans Grässlin, von Beruf Elektromeister und wie auch seine Söhne verwurzelt in dem Dorf, hatte Mitte der 1970er Jahre erkannt, dass es weit und breit keine Firma für Klima- und Kältetechnik gab und sich daher eine Marktlücke auftat. Mit unternehmerischem Mut und Weitsicht packte er deshalb die Chance beim Schopfe, machte sich zunächst im Keller des Elternhauses in Egringen selbstständig und gründete am 15. März 1976 zusammen mit seiner Frau Doris die Firma.

Damit legte Hans Grässlin, der zuvor noch einen weiteren Beruf, nämlich den des Kälteanlagenbauers, erlernt sowie mit Erfolg die Meisterprüfung im Kälte- und Klimahandwerk absolviert hatte, aus kleinsten Anfängen den Grundstein für eine gedeihliche Entwicklung. „Das Material lagerten wir in den Garagen, und das Büro richtete meine Frau im Kinderzimmer ein“, erinnert sich der Firmengründer im Gespräch an die bescheidenen Anfänge. Der Betrieb wuchs schnell und stetig. Deshalb gab es in den Folgejahren einen Anbau für die Werkstatt.

Ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte war 2007 ein Neubau im Eimeldinger Gewerbegebiet Reutacker, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Beim Umzug von Egringen in die Nachbargemeinde zählte Kälte-Klima Grässlin bereits 25 Mitarbeiter.

Das Einzugsgebiet des expandierenden Betriebs

Das Einzugsgebiet des expandierenden Betriebs erstreckt sich von Freiburg Nord bis zum Hochrhein im Raum Waldshut. Nach und nach wuchs das Unternehmen weiter. Hans Grässlin, der sich auch berufsständisch engagierte und viele Jahre Vorstandsmitglied im Berufsverband Kälte-Klimatechnik der Landesinnung Baden-Württemberg war, freute sich, als seine beiden Söhne Frank und Jochen in seine Fußstapfen traten und damit die Familientradition des Unternehmens sicherten. Beide übernahmen 2013 als geschäftsführende Gesellschafter den Betrieb und führten ihn weiter in die Zukunft.

Die beiden Geschäftsführer können auf eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung zurückblicken. Frank Grässlin hatte zunächst im elterlichen Betrieb den Beruf des Klimamechatronikers gelernt, ehe er an der Hochschule Karlsruhe studierte und sein Studium als Diplom-Ingenieur in Kälte- und Klimatechnik abschloss. Jochen Grässlin machte zunächst ebenso eine fundierte Ausbildung als Klimamechatroniker und absolvierte danach die Meisterprüfung. Dieser schloss sich ein zweijähriges Studium als Staatlich geprüfter Kälte-Klimasystemtechniker an. Und inzwischen steht mit Marco Grässlin, dem Sohn von Frank Grässlin, bereits die nächste Generation in den Startlöchern. Nach seiner Ausbildung zum Klimamechatroniker absolvierte er ein Duales Studium im Fachbereich Kälte-, Klima- und Umwelttechnik, das er erfolgreich als Diplom-Ingenieur abschloss. Er ist bereit, im Familienunternehmen Verantwortung zu übernehmen.

Ausbildungsbetrieb und Weiterbildung

Das Eimeldinger Unternehmen mit seinen 52 Mitarbeitern, das auch Ausbildungsbetrieb ist und jährlich ein bis zwei neue Lehrlinge einstellt sowie Weiterbildungsmöglichkeiten zum Meister, Techniker und Diplom-Ingenieur anbietet, ist bestens gewappnet für die vielfältigen Herausforderungen in Sachen Kälte- und Klimatechnik. „Wenn es um intelligentes Kühlen, Heizen und Lüften geht, sind wir zur Stelle und erarbeiten individuelle Lösungen“, verdeutlichen die beiden geschäftsführenden Gesellschafter. Kälte- und Klimatechnik wird nicht nur im Sommer zum Kühlen von Räumen eingesetzt, sondern sorgen auch dafür, dass etwa Maschinen nicht überhitzen und Lebensmittel nicht verderben. Überall dort, wo ein bestimmtes Raumklima vorhanden sein muss, ist professionelle Hilfe gefragt.

Wie erfolgreich das mittelständische Handwerksunternehmen aus Eimeldingen am Markt ist, zeigt sich auch daran, dass Kälte-Klima Grässlin deutschlandweit der drittgrößte Vertriebspartner von Mitsubishi Electric, dem Hersteller von Klimasystemen und Wärmepumpen, ist. Das heißt, die Firma macht mit diesen Geräten den drittgrößten Umsatz, wie Frank und Jochen Grässlin verdeutlichen, als sie die Entwicklung ihres Vorzeigeunternehmens skizzieren. Ein umfangreiches Leistungsspektrum, steter Anspruch auf Qualitätsarbeit und eine Rundum-Betreuung mit einem 24-Stunden-Service gehören zum Standard. Die beiden Firmenchefs legen auch großen Wert sowohl auf einen verlässlichen Service als auch innerbetrieblich auf ein stimmiges Betriebsklima und ein konstruktives Miteinander.