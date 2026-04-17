Anzeige: 50 Jahre Kälte-Klima Grässlin Eimeldingen

Erfolgreiches Unternehmen in Eimeldingen kann Jubiläum feiern.
Einen runden Geburtstag kann das renommierte und stark gewachsene Unternehmen Kälte-Klima Grässlin feiern, das an der Reutackerstraße 18 im Eimeldinger Gewerbegebiet ansässig ist: Die Kälte- und Klimaprofis mit den beiden Inhabern und Geschäftsführern Frank und Jochen Grässlin an der Spitze sowie die Firmengründer Hans und Doris Grässlin können auf eine 50-jährige, erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken. Der prosperierende, innovative Fachbetrieb mit derzeit 52 Mitarbeitern und damit der zweitgrößte in der Klima- und Kältetechnik-Branche in Südbaden hat sich mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung einen Namen gemacht.