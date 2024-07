Anzeige: 50 000 Kerzen erleuchten das Tonbachtal

1 Am 27. Juli wird sich das Tonbachtal wieder in ein wahres Lichtermeer verwandeln. (Archivfoto) Foto: Uwe Ade/Ade

Die Besucher dürfen sich bei der Tonbachtalbeleuchtung am Samstag, 27. Juli, auf bunte Lichter und Lichtmotive, auf musikalische Unterhaltung, Ballonglühen, ein Kinderprogramm und kulinarische Angebote freuen.









Was wäre ein Sommer in Baiersbronn ohne die stimmungsvolle Tälerbeleuchtung? Wenn am Samstag, 27. Juli, nach Sonnenuntergang die künstliche Straßenbeleuchtung abgeschaltet wird, verwandeln 50 000 Kerzen das Tonbachtal innerhalb kurzer Zeit in ein Meer aus bunten Lichtern. Selbstgebaute Gebilde aus Holz, Metall oder Stein werden genutzt, um die Lichter in Szene zu setzen.