Mit mehr als 1500 Firmenläufer:innen aus 102 Unternehmen geht am Freitag, 14. Juli, der Zalando Firmenlauf Lahr im Seepark in seine fünfte Runde. Ab 18 Uhr beweisen die Läufer auf der Fünf-Kilometer-Strecke, wie sportlich die Region ist.

Hinter den beeindruckenden Anmeldezahlen stehen zahlreiche Unternehmen. Die Stadt Lahr hat auch dieses Jahr mit 100 Läufern wieder die meisten Starter. Ebenfalls ganz weit vorne im Ranking für das größte Team ist Zehnder mit 84 Läufern, gefolgt von Zalando, die im Vorfeld 75 Teilnehmer motivieren konnten. Auch Schneider Electric Automation mit 71 Voranmeldungen und das Ortenau Klinikum mit 67 Läufern gehören zu den größten Teams.

Natürlich sind viele weitere Unternehmen mit großen Läuferteams am 14. Juli am Start, darunter unter anderem der Europa-Park, DSV Solutions, die Rubin Mühle, Schaeffler Technologies, Caritasverband Lahr & Kath. Sozialstation St. Vinzenz Lahr-Ettenheim sowie die Volksbank Lahr.

All diejenigen, die unbedingt noch dabei sein wollen, können sich im Rahmen der Startunterlagenausgabe am Donnerstag, 13. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr in der Hauptstelle der Volksbank Lahr sowie am 14. Juli zwischen 14 und 18 Uhr am Infozelt auf dem Veranstaltungsgelände im Seepark anmelden.

Auch die Überquerung der Ortenaubrücke steht in diesem Jahr wieder auf dem Programm des Lahrer Firmenlaufs. /Baublies

Allerlei Musik und ein buntes Rahmenprogramm

Am Freitag steht aber nicht nur das gemeinsame Laufen, sondern auch das Thema Musik auf dem Programm. Schon im Startbereich werden die Teilnehmer durch einen DJ auf Betriebstemperatur gebracht. Auf der Strecke treiben eine Samba-Band und ein mobiler DJ die Läufer rhythmisch ins Ziel.

Auch bei der After-Run-Party im Seepark wird musikalische Unterhaltung geboten. Auf der Bühne spielt in diesem Jahr die Band „Nightunes“.

Ein weiteres Highlight des Rahmenprogramms ist natürlich die Siegerehrung mit Pokalen für die Gewinner der verschiedenen Wertungskategorien. Beim 5. Zalando Firmenlauf Lahr werden bei der Siegerehrung um 20 Uhr nicht nur die größten Teams prämiert, sondern auch die „Azubi-Superstars“ – da zeigt sich, welche Unternehmen in Sachen Nachwuchsförderung die Nase vorne haben.

Aber auch mit Kreativität kommt man beim Firmenlauf aufs Treppchen. Beim Kreativpreis werden nämlich die Unternehmen prämiert, die ihre Arbeit und ihr tägliches Tun in einem tollen Outfit darstellen und sich damit auf die Strecke wagen. Für alle Läufer wartet im Ziel dann die Finisher-Medaille. So hat jeder ein Erinnerungsstück an den großartigen Abend.

Auch die Zuschauer können gespannt sein, denn im Seepark wird es mit Sicherheit wieder sehr bunt her gehen. Ob jung oder alt, klein oder groß, ob Sportskanone oder Lauf-Muffel – alle sind herzlich willkommen. Das leibliche Wohl kommt in der „dritten Halbzeit“ selbstverständlich auch nicht zu kurz. Zahlreiche Essens- und Getränkestände bieten allen Anwesenden genug Auswahlmöglichkeiten.