Anzeige: 49. Ruster Straßenfest vom 30. August bis 1. September

1 Schon 2023 eröffnete Bürgermeister Kai-Achim Klare das Fest mit dem Fassanstich. Foto: Decoux

Zum Programm gehören unter anderem der traditionelle Festmarsch mit Fassanstich und Livemusik an allen drei Tagen.









Link kopiert



Die Vereinsgemeinschaft Rust öffnet am Wochenende das Tor zum traditionellen Ruster Straßenfest. Sechzehn Vereine freuen sich darauf, die Festbesucher an allen drei Festtagen mit einer Vielzahl an abwechslungsreichen und kulinarischen Köstlichkeiten – vom Schlemmertoast über Wildgulasch, Steaks, Schnitzel, Flammenkuchen bis hin zum Fischteller und Currywurst – verwöhnen zu können. Zum Kaffeeplausch wird eine reichhaltige Kuchentheke angeboten. Die örtliche Vereinsgemeinschaft hat keine Mühe gescheut, für die Festtage ein gutes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen.