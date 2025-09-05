Anzeige: 47. Auflage der Dorfhockete in Boll

Das größte Fest der Hechinger Teilgemeinde findet immer am ersten Septemberwochenende statt.
Bürgerverein, Feuerwehrabteilung, Jugendgruppe, Musikverein, Narrenverein und der TSV sind die sechs Vereine in Boll, die unter dem Dach der „Arbeitsgemeinschaft der Vereine von Boll“ (AGV) das zweitägige Event organisieren. Im jährlichen Wechsel mit dem TSV ist auch der TC in die AGV eingebunden. Die gemeinsame Dorfhockete wird wie gewohnt in enger Zusammenarbeit mit der Ortschaftsverwaltung auf die Beine gestellt.