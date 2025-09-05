Anzeige: 47. Auflage der Dorfhockete in Boll

Das größte Fest der Hechinger Teilgemeinde findet immer am ersten Septemberwochenende statt.

Bürgerverein, Feuerwehrabteilung, Jugendgruppe, Musikverein, Narrenverein und der TSV sind die sechs Vereine in Boll, die unter dem Dach der „Arbeitsgemeinschaft der Vereine von Boll“ (AGV) das zweitägige Event organisieren. Im jährlichen Wechsel mit dem TSV ist auch der TC in die AGV eingebunden. Die gemeinsame Dorfhockete wird wie gewohnt in enger Zusammenarbeit mit der Ortschaftsverwaltung auf die Beine gestellt.

Trotz Jahrzehnte langer Erfahrung arbeiten die Veranstalter stetig an einer Optimierung der Organisation und des Ablaufs der Hockete – und bieten den Gästen immer ein abwechslungsreiches kulinarisches wie auch musikalisches Angebot an den beiden Tagen.

Weiter ist für reichlich Spaß mit einem breiten Unterhaltungsprogramm gesorgt – und zwar für die ganze Familie. Allerdings gibt es die beliebte „Schießbude“ bei der 47. Auflage der Dorfhockete zum ersten Mal nicht mehr. Alternativ wird in diesem Jahr das Dosenwerfen angeboten – was sicherlich nicht weniger Spaß bereiten wird.

Sportlicher Beginn

Die 47. Dorfhockete beginnt sportlich. Für die Teilnehmer sind zwei Walkingstrecken ausgeschildert. Die Laufstrecken über fünf und zehn Kilometer führen durch den Zollerwald und das schwäbische Streuobstparadies rund um Boll. Für den Start am Samstag, 6. September, um 16 Uhr bedarf es keiner Anmeldung. Die Teilnahme ist kostenfrei. Auf der durch die Steigungen sportlich anspruchsvollen Strecken werden die Läufer unterwegs an einer Station mit Getränken versorgt.

Erstmals Kinderdisco

Am Samstag wird ab 17 Uhr in den Zelten bewirtet. Neu in diesem Jahr ist, dass die Hüpfburg für die Kinder bereits am Samstag aufgestellt ist und es ab 19 Uhr eine Kinderdisco im Jugendraum geben wird. Für Stimmung auf der Dorfplatzbühne sorgt mit Rock, Pop und Schlager-Oldies ab 20 Uhr Seebis Heart Band.

Der Dorfplatz wird zum einer großen Tanzfläche – oder die Besucher suchen einfach bei guter Musik die Unterhaltung am Weizen- und Weinbrunnen. Kaffee, Kuchen oder Cocktails findet man im Zelt des Bürgervereines. Nach der Kinderdisco herrscht ab 22 Uhr Barbetrieb im Jugendraum. Und wer kennt sie nicht? Die urige Gemütlichkeit und tolle Stimmung bei auserwählten Weinen im Ratskeller im Rathaus.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit der Bewirtung in allen Zelten. Über den Mittagstisch werden die Besucher vom Musikverein Schlatt und ab 14 Uhr von der Jimmy First Band musikalisch unterhalten. Ebenfalls ein Novum in diesem Jahr: Mit „Kunst am Kopf“ sorgt am Nachmittag Inga Caglia mit Airbrush-Tattoos für farbenfrohe Kindergesichter. Eine weitere Neuigkeit verspricht ein zauberhafter Auftritt voller Staunen und Lachen des Seifenblasenkünstlers Klausi Klücklich.

Die „Arbeitsgemeinschaft der Vereine von Boll“ freut sich auf eine fröhliche, musikalische und tolle Dorfhockete mit vielen Gästen aus nah und fern.