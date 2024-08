1 Auf ein buntes Treiben dürfen sich die Besucher der Dorfhockete auf dem Bollemer Dorfplatz freuen. Foto: Daiker

Ein buntes Programm und allerlei kulinarische Köstlichkeiten warten dieses Wochenende auf die Besucher.









Die Arbeitsgemeinschaft der Vereine von Boll (AGV) lädt zur 46. Dorfhockete in die Mitte der Ortschaft ein. Die im weiten Umkreis älteste und bekannte Hockete findet am kommenden Wochenende von Samstag, 31. August, bis Sonntag, 1. September, rund um Dorfplatz und Rathaus in Boll statt.