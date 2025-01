Beim letztjährigen Landesnarrentreffen in Neckarweihingen durften Zunftmeister Volker Würz von den Schmeia-Hexa und Straßbergs Bürgermeister Markus Zeiser die LWK-Fahne entgegennehmen. Seither laufen die Planungen für das närrische Großereignis.

Die Freunde von Fasnet, Karneval und des närrischen Brauchtums dürfen sich auf zwei Tage prall gefüllt mit närrischen Aktivitäten in der Narrenhochburg „Spaßberg“ freuen. Der LWK steht für mehr als 59 000 Menschen, die in 141 Mitgliedsvereinen organisiert sind. Die Straßberger Narrenzunft Schmeia-Hexa wurde 2008 gegründet und bereichert seitdem die Fasnetsszene in der Schmeientalgemeinde und in der Region.

Zunftmeister Volker Würz steht an der Spitze der 107 Mitglieder zählenden Narrenzunft. Die Hexengruppe mit ihren gruseligen Masken, versehen mit einer langen, krummen Nase und einer zotteligen Haarmähne, geht auf eine wahre Straßberger Begebenheit zurück. Die Schmeia-Hexe trägt eine weinrote Bluse, einen schwarzen Rock und darüber eine Schürze aus Federleinen. Unter dem Rock wird eine weiße Pumphose getragen. Die Füße stecken in geringelten Wollsocken und Strohschuhen. Das Gesicht wird hinter einer Holzmaske mit langem Rosshaar und schwarzen Kopftuch verborgen. Dazu werden schwarze Handschuhe getragen und in der Hand hält die Hexe einen Besen.

Tanzgarde und der Teufel

Nicht fehlen darf die herausragende Einzelfigur des Teufels, der immer bei den Schandtaten der Hexen beteiligt ist. 2014 wurde die Mädchen-Tanzgarde gegründet, die seitdem bei ihren umjubelten Auftritten fester Bestandteil der Zunft ist. Mit der Katze haben die Schmeia-Hexa eine weitere Einzelfigur dazu bekommen. Die Narrenzunft hat sich längst in Straßberg und in der Region etabliert und präsentiert sich in der fünften Jahreszeit auf vielen Umzügen, Brauchtumsveranstaltungen und weiteren närrischen Terminen.

Schon mehrmals organisierte die Zunft großartige Show-Tanzwettbewerbe und Brauchtumsabende. Mit der Durchführung des Landesnarrentreffens des Landesverbandes Württembergischer Karnevalsvereine setzen die Schmeia-Hexa nun einen weiteren Meilenstein in ihrer Vereinschronik. Zwei Tage wird in Straßberg wieder einmal der närrische Ausnahmezustand unter dem Motto „Wo Fasnet und Karneval sich verbinden“ herrschen.

Zwei Tage volles Programm

Der Auftakt am Samstag, 25. Januar, erfolgt um 13 Uhr mit dem Aufstellen des Narrenbaums. Ab 14 Uhr zieht der Kinderumzug durch die Straßen, gefolgt vom buntem Treiben rund um das Straßberger Rathaus. Ab 16.30 Uhr versammeln sich die Narren und Gäste zur Narrenmesse in der St. Verena-Kirche – und ab 19 Uhr zum närrischen Abend in der Schmeienhalle. Markus Zipperle („die schwäbische Saugosch“), Friedel Kehrer („Bronnweiler Weib“), Celine Müller (Deutsche Meisterin im karnevalistischen Tanzsport) und Heike Wanner („Wir lieben Fasnet“) sowie viele andere Akteure garantieren ein Programm der Spitzenklasse. Tickets im Vorverkauf gibt es für 15 Euro bei der Bäckerei Ströbel in Straßberg.

Im Zelt an der Schmeienhalle startet um 19.30 Uhr die große Narrenparty mit der Abtsgmünder Band The Candys. Tickets (sieben Euro) hierfür gibt es ebenfalls bei der Bäckerei Ströbel Straßberg. Am Sonntag, 26. Januar, wird ab 10 Uhr zum Zunftmeisterempfang in der Schmeienhalle geladen. Hier wird auch die Narrensuppe serviert.

Großer Umzug am Sonntag

Höhepunkt des Tages ist der große Narrenumzug mit 4 500 Teilnehmern. Ab 13 Uhr ziehen Hästräger, Musiker, Prinzenpaare, Garden und Elferräte des LWK durch Straßberg, danach geht es mit närrischem Treiben in der Schmeienhalle weiter. Die Verabschiedung der närrischen Gäste folgt um 17 Uhr. Hier übergeben die Schmeia-Hexa die Fahne an den Ausrichter des Landesnarrentreffens 2026.

Mit Bus und Bahn anreisen

Am Umzugssonntag, 26. Januar, ist von den außenliegenden Parkplätzen ein Bus-Shuttleverkehr nach Straßberg eingerichtet. Dieser fährt ab 11 Uhr von den Parkplätzen im 30-Minuten-Takt. Die Haltestellen befinden sich beim Netto Markt Winterlingen und Kaufland Albstadt-Ebingen, Sigmaringer Straße. Nach Umzugsende fahren die Busse wieder zurück zu den Parkplätzen.

Wer mit dem Zug anreisen möchte, hat vom Sigmaringer Bahnhof aus um 10.47, 11.08, 12.37 und 13.08 Uhr die Möglichkeit. Von Albstadt-Ebingen aus fährt ein Zug um 10.45, 10.49, 12.45 und 12.49 Uhr. Bahnreisenden wird empfohlen, sich vor Abfahrt über etwaige Änderungen oder Verzögerungen zu informieren.