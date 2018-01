Anzeige 4000 Hästräger erwartet

Die Geislinger Zunft ist innerhalb des Narrenfreundschaftsrings mit fast 500 Häs’ einer der größeren Vereine. Da sei es geradezu eine Ehrensache, dass man in den großen Jubiläumsumzug ausrichte, sagt Geislingens Zunftmeister Uwe Geitlinger. Er uns seine unzähligen Helfer sorgen dafür, dass alles glatt läuft. Die Anfahrtwege und Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Die Ortsdurchfahrt ist am Sonntag, 21. Januar, ab 12 Uhr gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Balingen kommend wird über Ostdorf umgeleitet. Die Pkw- und Busparkplätze befinden sich im Industriegebiet. Weitere Pkw-Parkplätze befinden sich in der Ruomser-, Thalwiler und Fleinerstraße sowie Am Mühlgraben.