Anzeige: 40 Jahre Weingut Zimmermann

Grund zum Feiern haben an diesem Wochenende die bekannte Weinschenke und das schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Weingut Zimmermann auf dem Schliengener Berg. Denn die beiden Einrichtungen, die Karl-Ernst und Susan Zimmermann erfolgreich führen und zu einer weithin beliebten gastronomischen Adresse gemacht haben, können den 40. Geburtstag feiern. Das Jubiläum wird am heutigen Samstag, 18. Oktober, von 17 Uhr an und am Sonntag, 19. Oktober von 11 Uhr an mit viel Musik, froher Geselligkeit und Markgräfler Spezialitäten begangen.

Zuerst eine Straußi Adolf und Irma Zimmermann, die Eltern des heutigen Inhabers, hatten die Idee zur Eröffnung einer Straußwirtschaft in herrlicher Umgebung mit Blick auf das Rheintal und den Schwarzwald sowie die Schweizer Alpen. Dazu bedurfte es auch eines eigenen Weinguts, das dann 1985 gegründet wurde. Karl-Ernst Zimmermann, von Beruf Landwirtschaftsmeister, der insgesamt seit 50 Jahren im Betrieb tätig ist, kümmerte sich fortan als Quereinsteiger um den Weinausbau und beschäftigte sich intensiv und mit viel Herzblut nicht nur um die Reben, sondern auch um einen fachgerechten Ausbau der Trauben. 1995 hatte er im Alter von 33 Jahren den elterlichen Betrieb übernommen. Da im Laufe der Jahre der Zulauf immer größer wurde, wurde die Straußi mit ihren zulässigen 40 Plätzen zu klein, weshalb 1998 eine Konzession für die Weinschenke beantragt wurde.

Auszeichnungen

Zehn Hektar Reben in verschiedenen Lagen bewirtschaftet das Weingut Zimmermann. Und das mit Erfolg, wie zahlreiche Auszeichnungen in den einschlägigen Führern belegen. „Leidenschaft leben, Tradition pflegen, guten Wein genießen – diese Philosophie und das Streben nach höchster Qualität sind Karl-Ernst Zimmermanns wichtigste Grundsätze“, lobt Falstaff, das Medium für Weinbewertungen. Seine Philosophie unterstreicht Karl-Ernst Zimmermann, der Winzer, Weinmacher und Wirt ist: „Ich lege großen Wert auf Qualität. Das zahlt sich aus, wir haben keine Probleme mit dem Weinabsatz.“ Gutedel ist beim Weingut Zimmermann die Hauptanbausorte, aber auch Grauer und Weißburgunder haben einen hohen Stellenwert. Und im Rotweinbereich sind der Merlot, den „viel Intensität und reife Frucht“ auszeichnet, und der Syrah besondere Spezialitäten.

„Das Weingut Zimmermann bestätigt die homogene, hohe Leistung des Vorjahres und zeigt abermals sortenreine Weine mit klarer Rebsortentypizität“, stellt unter anderem das Fachmagazin Vinum fest, während der Weinkritiker und Autor Gerhard Eichelmann die Weißweine als „frisch und geradlinig sowie fruchtbetont und klar“ würdigt.

Und beim Deutschen Rotweinpreis 2024 wurde ein 2019er Cabernet Franc Reserve Angel Hill mit Silber ausgezeichnet.

Gast soll sich wohlfühlen

Den Großteil ihrer Weine vermarkten Zimmermanns über ihre heimelige Weinschenke. Diese bietet 120 Plätze im Innern sowie 50 im Außenbereich. Susan Zimmermann managt den gastronomischen Bereich und ist auch für den Wareneinkauf und das Personal zuständig, während ihr Mann mit Herzblut Wirt ist und sich vorwiegend um die Gäste kümmert. „Wir wollen, dass sich alle bei uns wohlfühlen“, sagt er. Zimmermanns beschäftigen vier Vollzeitkräfte, je zwei in Küche und Service, sowie rund zehn Aushilfen. Die Weinschenke bietet unter dem Motto „feine Weine – gutes Essen“ eine umfangreiche Speisekarte. „Alles wird mit regionalen und saisonalen Produkten wie zum Beispiel Pfifferlinge, Wild oder im Frühjahr Spargel frisch zubereitet“, betonen Susan und Karl-Ernst Zimmermann.

Stellplätze für Wohnmobile

Welch guten Ruf sich die Schliengener Weinschenke und das Weingut erarbeitet hat, zeigt sich daran, dass die Gäste aus der gesamten Region bis ins Wehratal sowie aus der Schweiz und teilweise aus Frankreich hierher kommen, um ein paar schöne Stunden zu genießen. Auch zahlreiche Feriengäste, zum Beispiel aus Belgien und den Niederlanden, können Zimmermanns, die 16 Stellplätze für Wohnmobile und jeweils für eine Nacht anbieten, immer wieder willkommen heißen. Damit Kunden auch außerhalb der Öffnungszeiten Wein einkaufen können, wurde vor einem Jahr ein Weinautomat installiert, der mit 300 Flaschen der verschiedenen Sorten bestückt ist.

Karl-Ernst und Susan Zimmermann bieten Weinproben nach Vereinbarung an, zudem gibt es Veranstaltungen wie Zimmermanns fröhliche Weihnacht am 29. und 30. November oder die Nikolaus-Party am 6. Dezember.

Öffnungszeiten der Weinschenke sind Donnerstag bis Samstag jeweils ab 15 Uhr sowie sonntags und feiertags ab 12 Uhr.

Musik, Wein, Geselligkeit

Der 40. Geburtstag wird heute, Samstag, ab 17 Uhr und morgen, Sonntag, ab 11 Uhr mit einem großen Hoffest gefeiert. Am Samstag ab 19 Uhr spielen die Original Läufelberger Musikanten aus Egringen, während am Sonntag ab 11 Uhr zunächst die Katharinen Kapelle aus Endingen, ab 15 Uhr der Musikverein Schliengen und ab 18 Uhr die Trachtenkapelle Steinenstadt für musikalische Unterhaltung sorgen.