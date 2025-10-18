Anzeige: 40 Jahre Weingut Zimmermann

Zwei Tage großes Hoffest auf dem Schliengener Berg
Grund zum Feiern haben an diesem Wochenende die bekannte Weinschenke und das schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Weingut Zimmermann auf dem Schliengener Berg. Denn die beiden Einrichtungen, die Karl-Ernst und Susan Zimmermann erfolgreich führen und zu einer weithin beliebten gastronomischen Adresse gemacht haben, können den 40. Geburtstag feiern. Das Jubiläum wird am heutigen Samstag, 18. Oktober, von 17 Uhr an und am Sonntag, 19. Oktober von 11 Uhr an mit viel Musik, froher Geselligkeit und Markgräfler Spezialitäten begangen.