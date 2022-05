3 Seniorchefin Theresia Strobel freut sich mit ihrer Tochter Anke Strobel und deren Ehemann Stefan Löffler über den 40. Geburtstag der Praxis Physiotherapie Strobel in Rangendingen. Foto: Beiter

Mit einem "Tag der offenen Tür" für die ganze Familie feiert am Sonntag, 22. Mai, die "Praxis Physiotherapie Strobel" in Rangendingen ihr 40-jähriges Bestehen. Die Inhaber Anke Strobel und Stefan Löffler freuen sich auf viele Gäste bei der großen Geburtstagsfeier.















Die Therapiepraxis wurde 1982 von Theresia Strobel eröffnet. Start war im Klostergartenweg, doch schon 1985 zog sie mit ihrer Praxis ins Untergeschoss des Eigenheims Am Kreidenrain. 2017 wechselte die Praxis dann in die neu eröffneten Praxisräume in der Hechinger Straße 45. Mit dem Umzug übergab Theresia Strobel die Geschäftsleitung an ihre Tochter Anke Strobel. Sie war 2007 bei ihrer Mutter in deren Praxis eingestiegen.

Der großzügige Neubau bietet seither die Möglichkeit, das Angebot über die klassische Physiotherapie hinaus zu erweitern. Bewegung und Wohlbefinden prägen die Therapiepraxis. Physiotherapeutische Behandlungen können sinnvoll um ein umfangreiches Angebot im Präventionstraining ergänzt werden. Diese Traingseinheiten am Gerät unterstützen die Therapie und können gezielt gesundheitlichen Einschränkungen vorbeugen.

Den Kunden steht dabei ein moderner Gerätepark zur Verfügung. Außerdem werden Gruppenkurse angeboten, in denen unter anderem die Beweglichkeit oder ein gezielter Aufbau der Muskulatur im Fokus stehen. Mit verschiedenen Kooperationen und zertifizierten Präventionskursen zeigt das Praxisteam den Kunden außerdem Möglichkeiten auf, wie sich die Krankenkassen bis zu 90 Prozent an den Kursgebühren beteiligen.

Im Jahr 2017 hat Inhaberin Anke Strobel die Prüfung zur Heilpraktikerin auf dem Gebiet der Physiotherapie abgelegt. Dies ermöglicht den Patienten innerhalb der Praxis einen Direktzugang zur Physiotherapie. Krankheitsdiagnose, Privatrezept-Erstellung und Therapie finden praktisch unter einem Dach statt. Dem Patienten bleibt damit der Gang zum Arzt erspart, teils lange Wartezeiten auf einen Termin entfallen. Einschränkungen in der Therapieform oder deren Dauer können vermieden werden.

Das Jubiläumsfest wird mit viel Musik und noch mehr Informationen rund um die Praxis und die Möglichkeiten der Physiotherapie gefeiert. Los geht es am Morgen ab 10.30 Uhr mit moderner Blasmusik der Brass-Band "B.I.E.R". Nachmittags übernehmen die Maibühlmusikanten aus Rangendingen die Bühne. Ein Festzelt lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Die Bewirtung übernimmt die Narrenzunft Jägi. Selbstgemachter Kuchen wird von den Mitgliedern des Vereins "Malawi – Zukunft für Kinder" aus Haigerloch serviert.

Auch für Kinder gibt es etwas zu erleben. Sie werden in einem Bewegungs-Parcours zum #BewegungsHELD, während sich die Eltern in den Praxisräumen Informationen bei verschiedenen Ausstellern holen und von tollen Gewinnspielen und speziellen Sonderangeboten profitieren können.