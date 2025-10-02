Anzeige: 40 Jahre Kunsthandwerkermarkt Holzen

Wieder 70 Marktbeschicker im Storchendorf.
Der weit über Holzen hinaus bekannte Kunsthandwerkermarkt kann einen runden Geburtstag feiern. Seit 40 Jahren gibt es diese besondere Veranstaltung, die Jahr für Jahr an den beiden Tagen ein paar tausend Besucher in das Storchendorf lockt. Am Samstag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr findet der beliebte Markt mit seinem vielfältigen Angebot aus den Bereichen Handwerk, Kunst und Kreativität in die Kirchstraße, in Höfe sowie rund um die alte Schule statt.