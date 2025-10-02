Anzeige: 40 Jahre Kunsthandwerkermarkt Holzen

Der weit über Holzen hinaus bekannte Kunsthandwerkermarkt kann einen runden Geburtstag feiern. Seit 40 Jahren gibt es diese besondere Veranstaltung, die Jahr für Jahr an den beiden Tagen ein paar tausend Besucher in das Storchendorf lockt. Am Samstag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober, jeweils von 11 bis 18 Uhr findet der beliebte Markt mit seinem vielfältigen Angebot aus den Bereichen Handwerk, Kunst und Kreativität in die Kirchstraße, in Höfe sowie rund um die alte Schule statt.

Elisabeth Zumkehr, die selbst sehr kreativ ist und malt, näht, häkelt, strickt, webt und fotografiert, organisiert seit 23 Jahren den Holzener Kunsthandwerkermarkt und ist voller Vorfreude: „Seit vier Jahrzehnten verwandelt sich das idyllische Dorf in einen Treffpunkt für Kunsthandwerk, Inspiration und Kreativität. Was einst als kleiner, familiärer Markt im Hof der Familie Leible begann, ist heute zu einem Publikumsmagneten gewachsen, der weit über die Region hinaus Besucher anzieht“, stellt die engagierte Organisatorin fest. Was den Kunsthandwerkermarkt, der wieder in bewährtem Rahmen abläuft, so attraktiv macht, ist zum einen das vielseitige Angebot und zum anderen das idyllische Flair. Darüber hinaus kommen auch das Kulinarische und damit der Genuss nicht zu kurz.

Ungebrochen ist das Interesse kreativer Kunsthandwerker, die nicht nur aus der Region, sondern teilweise auch von weiter her und aus der Schweiz nach Holzen kommen. Wieder 60 Aussteller aus dem Bereich Kunsthandwerk bestücken den attraktiven Markt. Neben langjährigen Teilnehmern sind auch neue Aussteller dabei. Deshalb gibt Elisabeth Zumkehr die Devise aus: „Neues entdecken und Altbewährtes genießen.“ Über das Kunsthandwerkliche hinaus sind noch zehn heimische Anbieter mit landwirtschaftlichen Produkten wie zum Beispiel Brot, Obst, Gemüse, Kuchen, Marmelade oder Gebranntes vertreten.

Handgefertigte Unikate

Ein Blick in die Teilnehmerliste offenbart, wie vielfältig das kunsthandwerkliche Angebot und die handgefertigten Unikate sind. Ornamentale Schmuckstücke, kinetische Objekte, Skulpturen, handgetöpferte Dekoobjekte, kunstvolle Keramik, handgeschmiedeter Schmuck, feine Textilarbeiten, Holzkunst, Malerei, Glasarbeiten Möbel aus alten Skateboards, Filzfiguren, Edelsteinschmuck, Drahtobjekte, Bilder aus Kieselsteinen, Dinkel-, Trauben-, Kräuterkissen, Porzellanmalerei, bemalte Steine, Baumbilder, Flechtwaren Drechselarbeiten und vieles mehr finden sich auf dem abwechslungsreichen bunten Markt. „Jeder Stand erzählt seine eigene Geschichte, jedes Stück ist Ausdruck handwerklicher Leidenschaft und künstlerischer Vielfalt. So wird der Markt nicht nur zum Ort des Einkaufens, sondern auch der Begegnung mit den Menschen hinter den Werken“, sagt Elisabeth Zumkehr.

Reichlich Kulinarisches

Wer nach einem Rundgang etwas für den leiblichen Genuss tun und die Geselligkeit pflegen will, kommt auch auf seine Kosten. Wie immer hält der Kunsthandwerkermarkt, der 1985 im Hof der Familie Leible entstanden ist, auch reichlich Kulinarisches parat. Auf dem Festplatz wirtet wieder der Gesangverein „Liederkranz“, der Zibelewaie, Kürbissuppe, Wienerli und Münsterkäse anbietet. Der Kindergarten sowie der Förderverein „Kinder und Jugend“ richtet im Feuerwehrgerätehaus eine Kaffeestube mit selbst gebackenen Kuchen ein, während der Waldkindergarten Feuerbach auf dem Marktgelände Waffeln und Crêpes anbietet.

Das Weingut Huck-Wagner aus Efringen-Kirchen ist ebenso mit einem Stand vertreten und wird Weine, Winzersekt und neuen Wein offerieren. Auch Bauernbrot mit selbst gemachten Aufstrichen gibt es auf dem Markt.