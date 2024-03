Am 23. März sowie am Ostersonntag und -montag wird ein Jubiläumsstückle aufgeführt.„Schöne Ferien“ stehen diesmal im Mittelpunkt. Gefeiert wird auf einem Campingplatz.

Wenn das Rotkäppchen mit dem Tretroller durch die Altheimer Festhalle brettert, in der Mucki-Bude Chaos herrscht, Christbaumkugeln durch die Gegend fliegen und eine Kreuzfahrt durch den Schweinestall ansteht, dann ist nicht der Rinderwahnsinn in Altheim ausgebrochen, sondern die Akteure der „Krabbabühne“ haben um die Osterzeit zu einem ihrer beliebten Theaterstücke eingeladen.

Seit nunmehr 40 Jahren gibt es sie nun schon, die Altheimer Krabbabühne die von Otto Rapp 1984 gegründet wurde. Er, einer der Urväter des TSV Altheim, hatte die Idee, die Weihnachtsfeier des Vereins mit einem Theaterstück aufzulockern. Der Einakter „Herbergsuche“, dargestellt und gesungen von Alfons Hipp, Ilse Dettling und Otto Rapp, begründete die Tradition, dass in Altheim von den Akteuren des ASV in den letzten 40 Jahren fast jedes Jahr ein Stück auf die Bühne gebracht wurde. Anfangs wirklich nur zur Erheiterung der Vereinsmitglieder während der Weihnachtsfeier gedacht, doch einige Jahre später, als die einzelnen Abteilungen immer mehr ihre eigenen Weihnachtsfeiern organisierten, gab es schon abendfüllende Aufführungen.

Lesen Sie auch

Dass diese Theateraufführungen extrem unterhaltsam sind, das sprach sich schnell in der Gegend herum, und bereits 1988, als der „Opa auf Freiersfüßen“ unterwegs war, spielte man an drei Abenden vor meist ausverkauftem Haus. 20 Jahre lang leitete Otto Rapp die Geschicke der „Krabbabühne“, bis er die Verantwortung 2005 an Jochen Beck weitergab, der sie heute mit seiner „rechten Hand“ Angie Bleck teilt.

Der Gründer der Krabbabühne ist noch immer aktiv

Otto Rapp ist noch immer mit Herzblut in seiner Theater-Truppe aktiv und stellte im Rückblick auf die „40 Jahre Krabbabühne“ für sich fest, dass es eine schöne Zeit war, geprägt von toller Kameradschaft, die aber auch zeit- und arbeitsintensiv war und ist. Und damit meinte Rapp nicht nur die Probenarbeiten zu den jeweiligen Stücken, sondern vor allem die Erstellung der Kulissen, die jedes Jahr ein echter Hingucker sind. Wenn man hier nur von Detailversessenheit sprechen würde, wäre dies die Untertreibung des Jahres. Jedes Bühnenbild wird so realistisch wie möglich nachgeahmt, und oft fragt sich der Zuschauer, wo die nur die vielen Gegenstände herhaben, mit denen sie die Szenen ausschmücken.

Zum 30-Jährigen brachte das Rotkäppchen Essen auf Rädern. Foto: Peter Morlok

Inzwischen haben die Akteure einen großen Fundus an Requisiten, Möbeln und Klamotten, auf den sie immer wieder zurückgreifen können. Und ihre Bühnenbilder entwickeln die Mitglieder der Theatergruppe, die als Kulissenbauer echte Künstler sind, in Eigenregie. Ihr Meisterwerk lieferten sie 2014 zum 30. Jubiläum ab. Damals agierte das Rotkäppchen zum bisher ersten und letzten Mal gleichen auf zwei Bühnen.

Auch für ihr Jubiläumsstück „Schöne Ferien“ haben sie sich nicht lumpen lassen und Teile eines Campingplatzes, den Platz 137 A – das Ferienparadies des Ehepaars Hansemann – auf die Bühne gebaut. Die Hansemanns sind Dauercamper und genießen auf ihrer Parzelle gerne die Ruhe. Das die im neuen Stück, geschrieben von Bernd Gombold, nicht wirklich gegeben ist, versteht sich eigentlich von selbst. Turbulenz und Heiterkeit ist garantiert. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten, denn die Akteure der Altheimer Krabbabühne muss man erlebt haben.

Staunen über die unbekannte Tante Foto: Peter Morlok

Deshalb Vorhang auf in der Turn- und Festhalle Altheim für das Jubiläumstückle, das am Samstag, 23. März, um 20 Uhr Premiere hat und am Ostersonntag, ebenfalls ab 20 Uhr, sowie tags darauf, am Ostermontag ab 18 Uhr, wiederholt wird. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Programmbeginn.