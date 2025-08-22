Anzeige: 40 Jahre Kfz-Sachverständigenbüro Geling

Wenn es um die Begutachtung von Schäden und die Schätzung von Fahrzeugen aller Art geht, dann ist das Kfz-Sachverständigenbüro Geling, dessen Inhaber seit 2018 Helmut Kraft ist, eine gefragte Adresse. Und das seit nunmehr 40 Jahren. Außerdem ist der erfahrene Experte auch Bewertungspartner von Classic Data für historische Fahrzeuge und Mitglied im Verband der Unabhängigen Kraftfahrzeug-Sachverständigen (VKS). Helmut Kraft blickt auf eine gute, prosperierende Entwicklung des Sachverständigenbüros zurück.

Firmengründer Hans Geling aus Wollbach, der während seiner langjährigen beruflichen Tätigkeit sich ebenso als ausgewiesener Fachmann in Sachen Unfallgutachten, Unfallanalysen und Bewertung von Oldtimern mit seinem werkstatt- und versicherungsunabhängigen Büro einen Namen machte, hatte sich vor 40 Jahren zunächst in Weil am Rhein selbstständig gemacht. Später verlegte er den Firmensitz in seinen Heimatort, ehe er sich mit seinem Kfz-Sachverständigenbüro in neuen Räumen in Rümmingen an der Wittlinger Straße 17 niederließ.

Helmut Kraft (55), Kfz-Mechanikermeister von Beruf und ein Autoenthusiast, hatte Hans Geling schon während der Lehrzeit kennengelernt. Nachdem sich Kraft weitergebildet und an der AWG Aus- und Weiterbildungsgesellschaft für Ingenieure und KFZ-Sachverständige (AWG) in Kottenheim in der Pfalz erfolgreich die Prüfung abgeschlossen hatte, wechselte er 2008 in die Firma von Hans Geling. Drei Jahre später, 2011, wurde er Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer. Bis 2018 führten sie die Firma gemeinsam, dann zog sich Geling zurück, und Kraft wurde alleiniger Inhaber. Es war ein nahtloser Übergang, wobei Geling noch zwei Jahre als Berater mit dem Schwerpunkt Gerichtsgutachten im Team tätig war, ehe er sich vollends in den Ruhestand verabschiedete.

Schadensfälle aller Art

Das Sachverständigenbüro für das Kraftfahrzeugwesen hat täglich mit der Begutachtung von Unfallschäden, Haftpflichtschäden und Kaskoschadensfällen zu tun, ebenso fallen Beweissicherungs- und Wertgutachten an. Zu den Kunden gehören Werkstätten, Autohäuser, Anwälte, Gerichte, Kommunen, Versicherungsgesellschaften und Privatleute.

In allen Fällen bringt Kraft mit seinem Rümminger Büro, zu dem außerdem drei weitere Mitarbeiter gehören, seine langjährige Erfahrung und seine Kompetenz ein, um unabhängige und gerichtsverwertbare Expertisen anzufertigen. Das gilt für Unfälle mit Pkw, Lkw, Zweirad, Anhänger, Omnibus oder Oldtimer ebenso wie beispielsweise für andere Schadensfälle wie Hagel und Brand. Auch Haftpflichtschäden, die durch höhere Gewalt verursacht werden, werden bearbeitet.

Die Angebotspalette des Kfz-Sachverständigenbüros ist sehr umfangreich. „Wer ein professionelles Gutachten vorlegen kann, hat größere Chancen, sein Recht auf Schadensersatz durchsetzen zu können“, sagt Helmut Kraft, der alles begutachtet, was mindestens zwei Räder hat – unabhängig der jeweiligen Marke.

Großes Einzugsgebiet

Wie anerkannt das Rümminger geprüfte Büro ist und welch guten Ruf es sich in den 40 Jahren erarbeitet hat, belegt auch das große Einzugsgebiet: Es erstreckt sich in einem Umkreis bis nach Freiburg und Waldshut. Die Gutachter haben eine langjährige Berufserfahrung und sind geprüft und zertifiziert. „Wir legen großen Wert auf professionelle Arbeit und wollen unseren Kunden den größtmöglichen Nutzen bringen. Dabei beraten und betreuen wir sie umfassend, neutral und nach aktueller Rechtsprechung“, verdeutlicht der Inhaber des Rümminger Kfz-Sachverständigenbüros.

Auch wenn es um die Begutachtung und Wertermittlung von Oldtimern geht, ist das Sachverständigenbüro Geling mit seiner Fachkompetenz gefragt. Dabei rät Kraft den Besitzern nostalgischer Gefährte, diese spätestens nach fünf Jahren erneut bewerten zu lassen. In den zurückliegenden Jahren seien hochwertige Sammlungen auf den Markt gekommen.

Auch für Oldtimer werden Gutachten erstellt

Derzeit stagnieren die Preise für Oldtimer, die in der Vergangenheit oft hohe Wertsteigerungen erzielt haben, oder sind gar leicht rückläufig. „Für Käufer ist es jetzt interessant“, sagt der Experte für Fahrzeuggutachten. Das Oldtimergeschäft seines Büros, wozu auch eine ausführliche Fahrzeugdokumentation gehört, gibt Kraft mit rund zehn Prozent an. „Auf unsere Beweissicherungsgutachten für Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge stützen sich auch Gerichte“, sagt der Inhaber des Fachbüros.