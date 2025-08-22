Anzeige: 40 Jahre Kfz-Sachverständigenbüro Geling

Helmut Kraft ist seit 2018 Inhaber der Firma in Rümmingen.
Wenn es um die Begutachtung von Schäden und die Schätzung von Fahrzeugen aller Art geht, dann ist das Kfz-Sachverständigenbüro Geling, dessen Inhaber seit 2018 Helmut Kraft ist, eine gefragte Adresse. Und das seit nunmehr 40 Jahren. Außerdem ist der erfahrene Experte auch Bewertungspartner von Classic Data für historische Fahrzeuge und Mitglied im Verband der Unabhängigen Kraftfahrzeug-Sachverständigen (VKS). Helmut Kraft blickt auf eine gute, prosperierende Entwicklung des Sachverständigenbüros zurück.