Das Frühjahrskonzert des MV Oberweier kann mittlerweile auf eine beachtliche Historie zurückblicken. Am Abend des 20. März 1982 fieberten die Musikerinnen und Musiker des Orchesters des Musikvereins ihrem ersten Frühjahrskonzert in der neu erbauten Sternenberghalle entgegen.

Unter der Leitung des jungen Dirigenten Adam Kalbfuß, der die Kapelle erst wenige Monate zuvor übernommen hatte, war ein anspruchsvolles Programm erarbeitet worden. Die Musikfolge spannte einen weiten Bogen über Marsch, Polka und Walzer bis hin zu moderner Unterhaltung und etwas Klassik. Damit ließ sich schon ein wenig erahnen, in welche Richtung der Dirigent das musikalische Potenzial der Kapelle entwickeln wollte.

Im Laufe der Jahrzehnte kamen viele weitere Konzerte dazu, die Anforderungen an die Musiker wurden behutsam, aber konsequent gesteigert. Profitieren konnte der Verein dabei von einer intensiven Jugendausbildung, bei der Dirigent Adam Kalbfuß selbst mit großem Einsatz mitwirkte. Aber auch die Mitglieder des Orchesters nahmen bereitwillig Zusatzproben in Kauf, um neue Herausforderungen meistern zu können.

Mehr als 320 Musikstücke wurden bislang gespielt

Insgesamt standen in den vergangenen 40 Jahren mehr als 320 Musikstücke in den Programmen. Manche davon wurden auch mehrfach aufgeführt, weil sie einfach zu schön für eine einmalige Aufführung waren. Nach Möglichkeit wurden und werden auch Stücke aus dem Konzertprogramm in das Jahresrepertoire der Kapelle übernommen, so dass sie auch bei anderen Gelegenheiten aufgeführt werden konnten.

In intensiver Probenarbeit haben sich Dirigent Adam Kalbfuß und die Musikerinnen und Musiker des Orchesters auf das Jubiläumskonzert vorbereitet. Aus dem reichhaltigen Fundus wurde eine schöne Auswahl getroffen. Zur Eröffnung erklingt mit „Die Macht des Schicksals“ von Giuseppe Verdi eine klassische Ouvertüre – passend zum quasi schicksalhaften Zusammenfinden von Orchester und Dirigent Anfang der 1980er-Jahre.

Die Förderung von jungen Talenten war auch immer ein Anliegen des Vereins und so passt es nun, dass beim Solo-Konzert für zwei Trompeten von Antonio Vivaldi zwei Brüder als Solisten brillieren. Als Abschluss des ersten Programmteils erklingt das Finale aus der Symphonie „Aus der Neuen Welt“ von Antonin Dvorak, eines der bekanntesten Werke der symphonischen Musik.

Nach der Pause bringt das Orchester mit der Funiculi-Funicula-Rhapsodie Variationen über den bekannten italienischen Evergreen zu Gehör. Im Anschluss werden die Konzertbesucher mit der wunderschönen Musik aus Filmen mit Charlie Chaplin in die Welt von Hollywood entführt. Die Musik wurde übrigens von Charlie Chaplin selbst komponiert.

In den Wilden Westen reiten dann die „Glorreichen Sieben“ und die Zuhörer können den Ritt durch die Filmmusik von Elmer Bernstein begleiten. Den Abschluss des Konzertes bildet dann der bekannte Marsch „Salve Imperator“ vom Meister des Militärmarsches, Julius Fucik.

Alle Musikfreunde sind herzlich zu diesem Jubiläums-Konzertabend eingeladen – die Aktiven des MVO und Dirigent Adam Kalbfuß freuen sich auf regen Besuch. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen.

Seit dem ersten Konzert im Jahre 1982 gab es immer wieder Höhepunkte zu feiern: solistische Meisterleistungen, Höchstklassestücke, ein Doppelkonzert und besondere Ehrungen. Im Lauf der Jahre wurden neue Musikerinnen und Musiker integriert, andere wurden verabschiedet. Es gibt nur wenige Aktive, die an allen Konzerten mitgewirkt haben.

Was sich über all die Jahre nicht geändert hat, ist der Anspruch des Orchesters sowie des Dirigenten, den Konzertbesuchern ein etwas anderes Angebot zu machen, die Musik zu entdecken. Nicht zuletzt deshalb gehört auch beim 40. Frühjahrskonzert ein wenig Aufregung und Nervosität dazu. Schließlich soll es ein besonderes Konzert werden: für das Orchester, den Dirigenten und die Besucher.