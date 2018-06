Anzeige 4. großes Bulldog- und Schleppertreffen

Zur 4. Auflage nach 1996, 2002 und 2006 werden über 300 Oldtimer-Schlepper und je nach Wetterlage zwischen 3000 bis 5000 Besucher beim Hirrlinger Schützenhaus erwartet.

An beiden Tagen wird auch eine Maschinen-Sonderausstellung mit dem Titel "Vom Korn zum Brot" mit Vorführungen von Dreschmaschinen, Lanz-Bindemäher, historischen Sämaschinen und Geräten zur Bodenbearbeitung angeboten. Mit dieser Präsentation soll an die Arbeit auf dem Acker in den 50er-Jahren erinnert werden und der heutigen Generation gezeigt werden wie schwer es damals in der Landwirtschaft war seinen Unterhalt zu verdienen.

Eine zweite Ausstellung "Die Arbeit im Forst" informiert über die Holzgewinnung und Aufbereitung von den 30er-Jahren bis heute. Anhand von Traktoren mit Forstseilwinden, einer selbstfahrenden Bandsäge, diversen Motorsägen ab Baujahr 1930 und weiterer Gerätschaften wird rückblickend an vergangene Zeiten erinnert.