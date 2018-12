Anzeige 36 Teams wollen die Trophäe

Insgesamt mischen in diesem Jahr 36 Mannschaften in der Balinger Arena mit. Wie immer geht es an den beiden ersten Tagen um den Sieg beim "kleinen Turnier" und acht freie Plätze im Hauptturnier, bei dem am Sonntag die gesetzten Mannschaften ins Geschehen eingreifen. Neben dem gastgebenden Regionalligisten TSG Balingen kicken dann Oberligist 1. Göppinger SV, der württembergische Verbandsligist und Titelverteidiger FC 07 Albstadt, der südbadische Verbandsligist TuS Oppenau, die Landesligisten TSG Balingen U23, SV Dotternhausen und FC Holzhausen, Finalist der 23. Auflage des Turniers, um die Trophäe. Internationales Flair verleiht dem S-Indoor Cup Dinamo Semei aus Kasachstan. Dessen erste Mannschaft hat einen fixen Startplatz im Hauptturnier, die Dinamo-"Zweite" will aus dem kleinen Turnier als einer der acht Qualifikanten hervorgehen.

Los geht’s beim Indoor-Cup wie immer mit viel Lokalkolorit und zahlreichen Derbys, schließlich sind an den beiden ersten Tagen vorrangig Mannschaften von der Kreisliga B bis zur Bezirksliga aus dem Fußballbezirk Zollern und angrenzenden Bezirken im Einsatz. Außerdem mischen mit den U19-Teams der TSG Balingen und des SV Zimmern ob Rottweil zwei Nachwuchsmannschaften mit, die auf dem Feld in der Verbandsstaffel Süd um Punkte kämpfen.

Der S-Indoor-Cup beginnt am Freitag, 28. Dezember, um 17 Uhr mit den Spielen der Vorrundengruppe 1 und 2, in denen jeweils fünf Mannschaften am Ball sind. Am Samstag spielen in den Gruppe 3 und 4 je fünf Teams und in den Gruppen 5 und 6 je vier Teams ab 11 Uhr um den Einzug in die Zwischenrunde, in der nur noch die beiden besten Mannschaften jeder Vorrundengruppe antreten dürfen. Diese zwölf Teams werden in der Zwischenrunde (ab 17 Uhr) auf vier Gruppe verteilt. Die beiden besten Teams pro Zwischenrunde-Gruppe ziehen ins große Turnier am Sonntag ein, die jeweiligen Gruppensieger bestreiten die Halbfinalpartien (ab 19.30 Uhr) im Rennen um den "kleinen Turniersieg". Das Finale wird um 20.15 Uhr angepfiffen. Im vergangenen Jahr setzten sich dabei die Kicker von Croatia Reutlingen mit einem 1:0-Finalerfolg über die U19 des SV Zimmern die Krone auf. Allerdings sorgten die Reutlinger danach für ein Novum in der Geschichte des Cup-Wettbewerbs: Sie sagten ihre Teilnahme am Hauptturnier danach kurzfristig ab