Anzeige: 35 Jahre Zollerstuben Hechingen

Das 35-jährige Bestehen der Zollerstuben in Hechingen muss selbstverständlich groß gefeiert werden, denn nach wie vor erfreut sich das italienische Restaurant mit erfolgreicher Geschichte allergrößter Beliebtheit. Herzlich eingeladen sind deshalb am Samstag, 4. Juli, alle Freunde und Familie, Unterstützer und (Stamm-)Gäste, Lieferanten und alle die Lust haben, mit Familie Ricciardi ihre Zollerstuben zu feiern.

1981 von Tante und Onkel, Clementina und Bruno Zarrella, übernommen, führten ab 1991 die Eltern, Leonarda und Biagio Ricciardi, die Zollerstuben weiter, erzählt Maurizio Ricciardi. Und obwohl er selbst nie in die Gastro wollte, übernahm er dann selbst das Ruder zu Pandemiezeiten rund ums Jahr 2021 und ist mit seiner Frau Daniela mit Herzblut am Ball.

In die jüngste Zeit fallen auch die beiden großen Meilensteine, nämlich die Einführung des Lieferdienstes, was eine Aufstockung des Personals von vier auf 18 treue Mitarbeitende erhöhte, und 2025 mit der Erfüllung eines Traumes – die Beschaffung eines Holzofens für die Pizzaküche. Davon, dass das nochmal einen ganz besonderen Geschmack bringt, kann man sich bestens beim Jubiläumsfest überzeugen. Dieses beginnt dann am 4. Juli um 16 Uhr direkt in der Schulstraße vor der Zollerstuben und bietet so einiges, wie Maurizio verspricht. Die live Band „Noi Due“ wird mit italienischer Musik und deutschen Hits bestens zur Jubiläumsstimmung beitragen. Eine Tombola – Lieferanten, Sponsoren, Partner und Freunde stiften gerne beste Preise – wird für Überraschungen sorgen. Hier kann man auch Signiertes von den bekannten und beliebten Cousins, Giovianni und Stefano Zarrella abstauben.

Auf ein gemütliches Zusammensein vor der Bühne, am Bierstand und unter den Gästen freut sich Maurizio jetzt schon und verspricht, sollte Deutschland weiterkommen und am Jubiläumstag spielen, wird das Spiel in der Wirtschaft übertragen – ohne Eintritt, sowie das ganze Fest. Wer die Gastfreundschaft, Freundlichkeit und guten Produkte von Familie Ricciardi kennt und schätzt, und das sind viele, sollte unbedingt mitfeiern. Wer diese noch nicht kennt, hat mit dem Jubiläumsfest die beste Gelegenheit, sie noch kennen und schätzen zu lernen.