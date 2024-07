Im Schwenninger Bürgerheim wird großer Wert auf die Wohnlichkeit gelegt, erzählt Heimleiter Matthias Trautmann.

Sei es im mittlerweile 35 Jahre alten Bau „Haus Neckar“ oder im 2006 eröffneten „Haus Schwenninger Moos“ – für Matthias Trautmann und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht stets der Wohlfühlfaktor der Bewohner im Fokus.

Unter dem Motto „Im Bürgerheim, da ist was los“ gestaltet das Team den Alltag mit zahlreichen Aktivierungs- und Beschäftigungsangeboten.

Tag für Tag ist Programm geboten

Unlängst musizierte das Vororchester der Stadtmusik Schwenningen in der Einrichtung, und auch die VHS-Mundharmonikagruppe „Muulörgele“ war schon zu Gast. Es gibt ein kleines Hasengehege sowie ein Bücherregal, aus dem sich die Bewohner die Bücher nehmen und tauschen können.

Bürgerheim-Café für alle geöffnet

Die Bewohner können sich auch im Bürgerheim-Café die Zeit vertreiben. „Das ist übrigens auch für die Bevölkerung geöffnet“, so Matthias Trautmann.

Stolz ist man über die eigene Parkanlage mit einem alten, großen Baumbestand und Grünflächen, sagt Matthias Trautmann.

Fünften Platz bei Vereinswettbewerb erreicht

Erfolgreich beteiligte sich jetzt der Bürgerheim-Verein am Vereinswettbewerb der Sparkasse Schwarzwald-Baar, der Neckarquelle und des Südkurier mit dem Projekt „Naturnahe Umgestaltung der Garten- und Parkanlage mit Naschgarten“.

Preisverleihung in der Neuen Tonhalle

Am Montagabend fand in der Neuen Tonhalle in Villingen die Preisverleihung statt und das Bürgerheim kam in der Leserabstimmung auf den fünften Platz. Matthias Trautmann und sein Team freuen sich über einen Scheck in Höhe von 5000 Euro.

„Wir danken allen Freunden und Unterstützern ganz herzlich für das tolle Ergebnis“, freut sich der Einrichtungsleiter über das Ergebnis.

Insgesamt bietet die Traditionseinrichtung Platz für über 130 Menschen. „Die kommen größtenteils aus der Region“, so Trautmann, wobei der Hauptanteil bei den Schwenningern und den umliegenden Ortschaften liegt.

Tagespflege als wichtige Ergänzung

Im Moment gibt es jedoch keine freien Plätze im Bürgerheim, berichtet der Heimleiter. Eine wichtige Ergänzung ist die Tagespflege im „Haus Schwenninger Moos“ mit 15 Plätzen.

Die Tagespflege ist ideal für diejenigen Senioren, die zwar grundsätzlich betreuungsbedürftig sind, aber dennoch weiterhin in ihrem heimischen Umfeld wohnen und ihre Lebensumstände nicht grundlegend verändern möchten.

Großer Mitarbeiterstamm ist für Bewohner da

Ein Mitarbeiterstamm von rund 160 Angestellten kümmert sich um die Bewohner.

Darunter zählen nicht nur die Pflegekräfte, sondern auch die Kollegen aus der Verwaltung und das Team der Firma „Kompa Care“, welches für die Speisenzubereitung und die Reinigung im Bürgerheim zuständig ist.

Kooperationen und Kontakte werden gepflegt

Wichtig ist laut Matthias Trautwein aber auch die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Kooperationspartnern wie Hausärzten oder einer fachärztlichen Versorgung.

Man arbeite gut mit Apotheken und Sanitätshäusern und auch mit Sozial- und Beratungsdiensten oder mit Ehrenamtlichen der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde Schwenningen zusammen.

Pflegefachkräfte werden gesucht

Ein wichtiges Augenmerk liegt auch auf dem Kontakt zu den verschiedenen Altenpflegeschulen. So werden beispielsweise aktuell Pflegefachkräfte für das eingespielte Team im Bürgerheim gesucht.