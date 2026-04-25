Anzeige: 35 Jahre Rhein-Center in Weil am Rhein

Grund zum Feiern hat das Rhein-Center in Friedlingen. Das multifunktionale Objekt auf dem ehemaligen Schetty-Areal in direkter Nähe zur Dreiländerbrücke ist vor genau 35 Jahren eröffnet worden. Ein Einkaufscenter mit 50 Geschäften zahlreicher Branchen und gastronomischen Einrichtungen, ein Kinopalast mit insgesamt 690 Plätzen in fünf Sälen, zwei Hotels und ein Fitnesscenter sowie weitere Dienstleistungsangebote wie eine Apotheke und ein Zahnarzt sowie ein Reisebüro und seit zwei Monaten auch eine Postfiliale entfalten im Schnittpunkt von drei Ländern seit dreieinhalb Jahrzehnten eine starke Anziehungskraft.

Täglich strömen tausende Kunden in das Rhein-Center, zu dem auch ein Parkhaus mit acht Etagen und rund 1100 Stellplätzen gehört. Die ersten vier Stunden kann das Auto kostenlos abgestellt werden, danach greift die Parkraumbewirtschaftung. Derzeit wird das Parkhaus Stockwerk um Stockwerk komplett modernisiert. Es gibt einen neuen Boden und eine neue Beleuchtung, außerdem werden die Etagen farblich gestaltet, um die Orientierung zu erleichtern. Bis in zwei Jahren soll die Großmaßnahme abgeschlossen sein. Das Gros der Kunden kommt aus der Schweiz. Deren Anteil liegt nach Erhebungen des Rhein-Centers bei rund 70 Prozent. 20 Prozent der Kunden kommen aus Frankreich und zehn Prozent aus Deutschland. Eigentümerin des großen Einkaufszentrums ist Edeka, während die Hamburger Firma CEV Handelsimmobilien das Center betreibt.

„Wir sind sehr zufrieden, es läuft alles rund“, sagt Alev Kahraman, seit sieben Jahren Centermanagerin, die zusammen mit einem sechsköpfigen Team aus Verwaltung und Technik das Center erfolgreich managt. Es gibt nach Angaben der Diplom-Kauffrau aktuell nur zwei kleinere Leerstände in dem Einkaufszentrum mit einer Mietfläche von mehr als 47.000 Quadratmetern. Und diese beiden Flächen sollen in Kürze auch wieder belegt werden, wobei sich auf der einen Ladenfläche ein „renommiertes, größeres Blumengeschäft“ etablieren soll.

500 Mitarbeiter

Das Rhein-Center, in dessen Einzugsgebiet knapp eine Million Menschen leben, bietet rund 500 Mitarbeitern Arbeitsplätze. Flaggschiff ist das SB-Warenhaus Marktkauf auf zwei Etagen und einem großen Supermarkt. Weitere Ankermieter sind das Schuhgeschäft Deichmann, die Drogerie dm und der Textiler H&M. Zu den Mietern zählen zum Beispiel auch Firmen wie Apollo, Kölle Zoo, Takko Fashion, New Yorker, Klier, McDonalds, Bijou Brigitte, Jeans Road oder Calzedonia. Die Fluktuation bezeichnet Alev Kahraman als gering, die auf die „ausgezeichnete Verkehrsanbindung“ des Centers hinweist mit einer grenzüberschreitenden Tram-Anbindung direkt vor der Haustür sowie der stark frequentierten Dreiländerbrücke, die für Fußgänger und Radfahrer die beiden Partnerstädte Weil am Rhein und Huningue direkt verbindet.

Viel in das Center investiert

Seit Bestehen des Rhein-Centers wurde immer wieder kräftig in bauliche und strukturelle Maßnahmen investiert, um die Attraktivität des Einkaufszentrums weiter zu erhöhen. „Das ist uns bisher gelungen, wie die sehr guten Besucherzahlen zeigen“, sagt die erfahrene Centermanagerin, die immer darauf bedacht ist, einen interessanten Branchenmix bieten zu können. Dabei gibt es immer wieder Anpassungen, wenn ein Mieter wechselt. Gerade im Textilbereich ist generell eine Konzentration festzustellen, deren Auswirkungen auch das Rhein-Center zu spüren bekommt. „Im Textilhandel trennt sich die Spreu vom Weizen“, sagt Kahraman und fügt hinzu: „Wir stellen uns den wirtschaftlichen und strukturellen Herausforderungen.“

Breit gefächertes Angebot

Allein von 2014 an wurden in den drei Folgejahren 20 Millionen Euro in bauliche Veränderungen investiert, unter anderem auch in eine Erweiterung des Hotels. Derer gibt es zwei im Rhein-Center: zum einen das Vier-Sterne-Hotel Dreiländerbrücke mit 105 vollklimatisierten Nichtraucherzimmern und Apartments auf drei Etagen. Zum andern gibt es das inhabergeführte Drei-Sterne-Hotel Maximilian, dessen Zimmer zwischen 20 und 40 Quadratmeter groß sind. Hinzu kommt noch das Restaurant „BelleVue“ mit einem großen Frühstücksraum, neu gestalteten Bar- und Lobbybereich sowie einem Wintergarten und einer Sonnenterrasse.

Lebensmittel, Textil in unterschiedlichen Facetten, Schuhe, Apotheke, Drogerie, Reformhaus, Schmuck, Juwelier, Parfümerie, Kosmetik, Bank, Bücher, Zeitschriften, Multimedia, Zoohandlung, Erotikshop, Schlüsseldienst, Gastronomie für wohl jeden Geschmack, Toto-Lotto und einiges mehr finden sich an Branchen in dem Einkaufszentrum in Friedlingen.