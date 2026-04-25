Anzeige: 35 Jahre Rhein-Center in Weil am Rhein

Das multifunktionale Center in Friedlingen feiert Geburtstag.
Grund zum Feiern hat das Rhein-Center in Friedlingen. Das multifunktionale Objekt auf dem ehemaligen Schetty-Areal in direkter Nähe zur Dreiländerbrücke ist vor genau 35 Jahren eröffnet worden. Ein Einkaufscenter mit 50 Geschäften zahlreicher Branchen und gastronomischen Einrichtungen, ein Kinopalast mit insgesamt 690 Plätzen in fünf Sälen, zwei Hotels und ein Fitnesscenter sowie weitere Dienstleistungsangebote wie eine Apotheke und ein Zahnarzt sowie ein Reisebüro und seit zwei Monaten auch eine Postfiliale entfalten im Schnittpunkt von drei Ländern seit dreieinhalb Jahrzehnten eine starke Anziehungskraft.