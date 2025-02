Ein aufregendes Narrendorf, ein Hexenball und ein farbenfroher Jubiläumsumzug laden alle Narren und Feierfreudigen am Wochenende ein, mit den Ankele-Hexen zu feiern.

Die Zunft schaut auf eine bewegte 35-jährige Geschichte zurück. Sie wurde 1990 als Interessengemeinschaft von elf Schweighausenern gegründet. Der Name Ankele stammt von einer Hütte auf dem Hünersedel an der Grenze zu Freiamt. Dieser Berg war früher urkundlich als ein Hexentanzplatz bekannt und trägt den Namen Ankele-Hütte.

Das Häs der Ankele-Hexen besteht aus einem blau-karierten Päter, einem wadenlangen grünen Rock und einem rot-weiß gestreiften Schurz. Rock und Schürze sind mit Zierbändern benäht. Weiter dazu gehören eine weiße, mit Spitzen bestückte Pumphose, schwarze Handschuhe sowie ein grüner und ein roter Kniestrumpf. Die Schuhe bestehen aus braunem und schwarzem Leder, aufgebracht auf einer Tannenholzsohle. Als Hexenbesen dient ein langer Ast mit einem angebrachten Pferdeschweif.

1995 entstand als Erkennungszeichen der „Große Hexenbesen“, eine über zwei Meter lange Astgabel. Daran befinden sich zwei Pferdeschweife, der Zunftname und schwarze Federn für die Krähe als Hexenvogel. 2001 und 2012 lud man anlässlich des elf- und 22-jährigen Bestehens jeweils zum großen Narrentreffen.

Wo die Ankele-Hexen auftauchen, ist gute Laune garantiert. Foto: Ankele-Hexen

Johannes Offenburger steht als Oberzunftmeister an der Spitze der Zunft. Zum Narrenrat gehören weitere acht Mitglieder. Heute sind mehr als 65 Erwachsene und 30 Kinder im Verein aktiv. Durch die große Anzahl an Junghexen ist die Zukunft des Vereins gesichert. Seit der Gründung sind die Ankele-Hexen aus dem Vereinsleben von Schweighausen nicht mehr wegzudenken.

Großes Narrendorf öffnet schon am Samstagabend

Am Samstagabend geht’s los: Pünktlich um 19.11 Uhr wird das Narrendorf rund um die Bergdorfhalle eröffnet, und die Festgesellschaft kann sich auf eine ausgelassene Partynacht freuen. Doch das ist erst der Anfang! Am Sonntag geht es dann richtig rund: Um 11 Uhr öffnet das Narrendorf seine Tore und ab 11.35 Uhr heißt es für die Vertreter der Zünfte „Willkommen“ beim Zunftmeisterempfang im Bergdorfhaus.

Der absolute Höhepunkt des Wochenendes, der große Jubiläumsumzug, startet um 13.35 Uhr. Mit 59 Gastzünften und rund 2800 Hästrägern zieht der bunte Lindwurm durchs Dorf, begleitet von einem riesigen Spektakel. Vor und während des Umzugs sorgen zahlreiche Stände entlang der Strecke und am Dorfladen für das leibliche Wohl der Narren.

Nach dem Umzug geht das Fest so richtig los: In der Hexenhütte, im Partyzelt, im Schützenkeller und am Likörstand geht’s munter weiter – überall wird fröhlich gefeiert, gelacht und genossen. DJ JoJo wird an beiden Tagen im Partyzelt das Publikum so richtig einheizen!

Doch nicht nur draußen wird gefeiert: In der Bergdorfhalle sorgt am Samstag ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Tanzgruppen und Guggenmusik für Stimmung. Die Liveband d’Gipfelstürmer aus Bötzingen bringt das Partyvolk so richtig in Schwung! Am Sonntag werden die Darbietungen spontan und nach Lust und Laune zusammengetragen – am gesamten Wochenende ist ein bunter Mix aus Show, Tanz und noch mehr Stimmung garantiert!