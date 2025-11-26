Anzeige: 33 weihnachtliche Stände laden in Dunningen zum Verweilen ein
1
Der Weihnachtsmarkt in Dunningen lädt zu einem stimmungsvollen Adventserlebnis ein. Foto: Gemeinde Dunningen

Am Samstag, 29. November, öffnet von 14 bis 21 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt in Dunningen auf dem Dorfplatz seine Pforten.

Was einst klein begann, hat sich längst zu einer Tradition entwickelt. Wenn der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Waffeln über den Dorfplatz in Dunningen zieht, ist wieder Weihnachtsmarkt-Zeit. Die Gemeinde freut sich über 33 liebevoll geschmückte Stände mit einer vielfältigen Auswahl an kulinarischen Genüssen und handgefertigten Geschenkideen. „Die Dunninger Vereine und privaten Anbieter sorgen mit Leckereien, Punsch und Glühwein für wärmende Momente und laden zum Verweilen ein“, heißt es in der Ankündigung zum Weihnachtsmarkt Dunningen. „Für festliche Klänge sorgen unsere Musikvereine aus Dunningen und Seedorf, die den Markt musikalisch umrahmen.“

 

Backen für Kinder bei Feuer und Glut

Auch für kleine Besucher gibt es laut Gemeinde viel zu entdecken. Neu in diesem Jahr ist das Backen für Kinder bei Feuer und Glut von 14 bis 15 Uhr. „Der Waldkindergarten bietet kreatives Basteln an, im Kolpingheim können Kinder Kerzen ziehen, und im Foyer der Wehlehalle wartet ein spannendes Radarmessgerät.“ Das Radarmessgerät wird vom TSV Handball aufgestellt. Hier wird die Wurfkraft gemessen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Adventsmeditation der Musikschule Dunningen in der Katholischen Kirche ab 16 Uhr mit den „String Club Players“ unter der Leitung von Gudrun Lott und „Les Petits Chanteurs de l’Académie Anne de Guigné“ unter der Leitung von Alexandre Launay. Die Adventsmeditation bietet die Gelegenheit, einmal inne zu halten und sich auf die Weihnachtszeit einstimmen zu lassen.

„Lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie die Atmosphäre“

„Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen wundervolle Stunden auf dem Dunninger Weihnachtsmarkt – lassen Sie sich verzaubern und genießen Sie die Atmosphäre der Vorweihnachtszeit!“ so die Gemeinde Dunningen.

Am Sonntag, 30. November, – ein Tag nach dem Weihnachtsmarkt in Dunningen – ist bereits der erste Advent.

 