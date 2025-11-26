Anzeige: 33 weihnachtliche Stände laden in Dunningen zum Verweilen ein

Am Samstag, 29. November, öffnet von 14 bis 21 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt in Dunningen auf dem Dorfplatz seine Pforten.
Was einst klein begann, hat sich längst zu einer Tradition entwickelt. Wenn der Duft von Glühwein und frisch gebackenen Waffeln über den Dorfplatz in Dunningen zieht, ist wieder Weihnachtsmarkt-Zeit. Die Gemeinde freut sich über 33 liebevoll geschmückte Stände mit einer vielfältigen Auswahl an kulinarischen Genüssen und handgefertigten Geschenkideen. „Die Dunninger Vereine und privaten Anbieter sorgen mit Leckereien, Punsch und Glühwein für wärmende Momente und laden zum Verweilen ein“, heißt es in der Ankündigung zum Weihnachtsmarkt Dunningen. „Für festliche Klänge sorgen unsere Musikvereine aus Dunningen und Seedorf, die den Markt musikalisch umrahmen.“