Anzeige: 33 weihnachtliche Stände laden in Dunningen zum Verweilen ein

Backen für Kinder bei Feuer und Glut

Auch für kleine Besucher gibt es laut Gemeinde viel zu entdecken. Neu in diesem Jahr ist das Backen für Kinder bei Feuer und Glut von 14 bis 15 Uhr. „Der Waldkindergarten bietet kreatives Basteln an, im Kolpingheim können Kinder Kerzen ziehen, und im Foyer der Wehlehalle wartet ein spannendes Radarmessgerät.“ Das Radarmessgerät wird vom TSV Handball aufgestellt. Hier wird die Wurfkraft gemessen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Adventsmeditation der Musikschule Dunningen in der Katholischen Kirche ab 16 Uhr mit den „String Club Players“ unter der Leitung von Gudrun Lott und „Les Petits Chanteurs de l’Académie Anne de Guigné“ unter der Leitung von Alexandre Launay. Die Adventsmeditation bietet die Gelegenheit, einmal inne zu halten und sich auf die Weihnachtszeit einstimmen zu lassen.