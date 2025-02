Närrischer Ausnahmezustand steht am kommenden Wochenende in Kürzell auf dem Programm, wenn die „Ridd‘l Schdägge“ ihr großes Jubiläum feiern: Denn vor 33 Jahren – am 16. Juni 1992 – fand im Sportheim die Gründungsversammlung der Narrenzunft statt.

Dieser Anlass soll nun am morgigen Samstag, 8. Februar und am Sonntag, 9. Februar, ausgiebig zelebriert werden.

Lesen Sie auch

Die Vorfreude auf den Jubiläumsabend und den großen Jubiläumsumzug durch Kürzells Straßen ist bei Zunftmitgliedern und Freunden bereits groß. Besucher können sich am Samstag ab 20.01 Uhr auf einen kunterbunten Abend einstellen.

Bar, Live-Musik und Tänze warten auf die Gäste

Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm wird es die Möglichkeit geben, zu fetzigen Liedern das Tanzbein zu schwingen. Angesagte Musik und die legendäre Bar erwarten die Gäste zusätzlich im „Discozelt“. Show- und Brauchtumstänze, Live-Musik und die schrägen Töne der Guggemusik werden das Narrenvolk mitreißen und die Wände der Halle zum Beben bringen. Auch für das leibliche Wohl sorgen die „Ridd‘l Schdägge“. Rund 40 Zünfte und Gruppen aus der Region haben sich zu der Veranstaltung angemeldet. Einlass ist ab 19 Uhr.

Zum farbenprächtigen und närrischen Umzug am Sonntag, 9. Februar, erwarten die „Ridd‘l Schdägge“ sogar 81 Zünfte, die gemeinsam ab 14.01 Uhr durch Kürzell ziehen und das Dorf so in eine Narrenhochburg verwandeln. Mit dabei sind sowohl Gruppen aus der Region, als auch Narren, die extra einen weiten Weg zurücklegen, um an dem großen Spektakel teilzunehmen. Angeführt wird der Marsch von den „Ridd‘l Schdägge“ in ihren braunen wadenlangen Cordhosen, dem blau-weiß-rot gestreiften Bauernhemd, selbst gestrickten Kniestrümpfen, derben Schuhen und braunem Filzhut. Auch ihre Holzmasken haben sie selbstverständlich dabei – sie zeigen freundlich verschmitzte Gesichter eines Bauern.

Die Umzugsstrecke beginnt in der Kürzeller Oberdorfstraße und führt am Rathaus vorbei zur Unditzhalle. Zudem wartet am Sonntag ein Narrendorf mit Partyzelt und Bar auf die Besucher, das ab 11 Uhr öffnet. An verschiedenen Essensständen werden Burger, Pommes, Gulasch und Flammenkuchen angeboten.

Die Narrenzunft Ridd´l Schdägge prägt seit 1992 das Brauchtum „Fasend“ in Kürzell. Im Jahre 1993 wurde erstmals das Rathaus gestürmt und ein Narrenbaum gestellt. Der Name der Zunft geht zurück auf den „Ridd‘l Schdägge“ – ein Stock, der sich an einem Ende gabelt. Er wird aus Haselnussholz selbst hergestellt und heißt soviel wie „Rüttelstock“. Dieser Stock wurde früher von Bauern im Ort zum Putzen des vom Pferd gezogenen Pfluges benutzt. red/om