Der Musikverein Reichenbach ist mit 376 Mitgliedern nicht nur einer der größten Vereine im Lahrer Stadtteil Reichenbach, sondern auch einer der Ältesten. Doch der Musikverein prägt nicht nur durch das imposante Jugend- und Hauptorchester das Vereinsleben, sondern auch durch das große Lichterfest. Am Lauf der Schutter und an der historischen Hammerschmiede gelegen, entfaltet es mit seinen Lichtornamenten und dem am Samstag gezündeten Feuerwerk ein romantisches Flair. Das Fest hat sich im Jahresverlauf in Reichenbach einen festen Platz erobert. Dieses Jahr geht die traditionelle Feier des Musikvereins vom Samstag, 15., bis zum Montag, 17. Juni, in die 31. Runde.

Los geht es am Samstag um 19 Uhr. Treffpunkt ist die Hammerschmiede in Reichenbach, um die der Musikverein Palmen mit Lichterketten und Farbstrahler aufbauen und somit für eine schöne Atmosphäre sorgen wird. Von 20 bis 0.30 Uhr bringt die Kapelle „Zweitakt Spezial“ das Publikum zum Tanzen. Über den gesamten Samstagabend öffnet wieder die allseits beliebte Schutterstrandbar, an der Besucher mit Cocktails verwöhnt werden. Höhepunkt des Abends: Gegen 22.45 Uhr wird das spektakuläre Feuerwerk gezündet – danach heißt es weiterfeiern.

Volles Programm auch am Sonntag und Montag

Auch der Sonntag hat viel zu bieten: ab 11.30 Uhr spielt der Musikverein Kippenheimweiler und sorgt bis13.30 Uhr für musikalische Unterhaltung. Ab 15 Uhr bieten die Flötengruppe sowie das Jugendorchester des Musikvereins Reichenbach eine Kostprobe ihres Könnens. Von 18 bis 20 Uhr gibt sich die Musikkapelle Sulz die Ehre.

Das traditionelle Feuerwerk ist jedes Jahr aufs neue ein Höhepunkt des Lichterfests. Startschuss ist am Samstag um 22.45 Uhr. /Musikverein Reichenbach

Musikinteressierte haben im Rahmen des „Instrumentenschnupperns“ ab 16 Uhr die Möglichkeit, selbst zu musizieren. Unter fachkundiger Anleitung des Dirigenten Manuel Philipp Gruber, können Kinder und Erwachsene, die ein Instrument erlernen möchten, alle Instrumente des Musikvereins ausprobieren. Für Fragen zur Ausbildung wird Jugendleiterin Nicole Ehret den Besuchern zur Verfügung stehen.

Das Ende der Feierlichkeiten steht schließlich am Montag an: Ab 17.30 wartet auf die Besucher der zünftige Dämmerschoppen, bevor der Musikverein Steinach von 19 bis 21 Uhr das Beste aus seinen Instrumenten herausholen wird.

Für das leibliche Wohl wird selbstverständlich an allen drei Tagen gesorgt sein: Über das ganze Fest werden die Besucher mit Wein aus der Lahrer Winzergenossenschaft verwöhnt. Am Sonntag bewirtet der Verein die Gäste mit einem ausgiebigen Mittagstisch und am Montagmorgen mit einem Handwerkervesper mit traditionellem Wurstsalat und Bibeleskäs’.