Anzeige 3000 Mitwirkende

Das zweite Hochmössinger Narrentreffen im Januar 1983 wurde bereits von 22 Zünften mit 2700 Mitwirkenden besucht. Damals machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung und man musste Sturm und Schnee trotzen. Auch beim dritten Narrentreffen 1996 hatte man teilweises mit zweistelligen Minustemperaturen zu kämpfen. 18 Zünfte mit 2500 Hästrägern ließen sich den Fasnetsspaß aber nicht verderben. Und auch die Vorbereitungen für das Narrentreffen hielten damals Außergewöhnliches für Hochmössingen bereit: Kurz nachdem die Straßendekoration angebracht war, musste sie auch wieder abgehängt werden. Grund war ein Schwertransport, der Teile der Ariane-Rakete ausgerechnet durch Hochmössingen transportierte. Aber auch diese Herausforderung meisterte man mit Bravour.

Das 50-jährige Bestehen der Zunft im Jahr 2006 wollten die Hochmössinger besonders feiern und veranstalteten zu diesem besonderen Anlass das vierte Narrentreffen.

Zwölf Jahre später kann nun das nächste Großereignis in der Heimat der Grottengosch stattfinden. Bereits am Freitag startet das fünften Narrentreffen in Hochmössingen mit einem Fackelumzug im Sternlauf und einem Brauchtums- und Gardeshowtanzabend. Musikalische Unterhaltung wird von den "Schwarzwaldbuam" geboten. Und natürlich gibt es auch einen Barbetrieb in einem eigenen Barzelt neben dem großen Festzelt, um alle durstigen Narren und Festbesucher mit Grottenwasser auf das Festwochenende einzustimmen.

Auch der Samstag steht ganz im Zeichen von Tradition und Brauchtum. Gestaltet wird dieser traditionelle Abend des Ringtreffens vom Narrenring Oberer Neckar sowie dem Musikverein Hochmössingen.

Nach dem Höhepunkt am Sonntag – dem großen schwäbisch-alemannischen Umzug – und anschließendem Tanz und Unterhaltung mit "Uli und Dolores", hat der "Narrensamen" am Montag seinen großen Auftritt. Kleine Grottagoschen und andere Jungnarren des Narrenrings Oberer Neckar gestalten den Kinderumzug. Beim Festausklang mit Handwerkervesper spielt die Band "Mason Finley" zum Abschluss des Narrentreffens in Hochmössingen.