Anzeige: 30 Jahre Lahrer Kinderfest

Die Innenstadt wird am Samstag, 16. Mai, von 10 bis 16 Uhr beim großen Kinderfest der Lahrer Werbegemeinschaft zu einem „Spielplatz“ mit kreativen Mitmach-Angeboten und Shows.
Die Lahrer Innenstadt öffnet am Samstag, 16, Mai, ihre Pforten für eine besonders herzliche Feier: Das traditionsreiche Kinderfest begeht sein 30-jähriges Jubiläum. Von 10 bis 16 Uhr verwandeln sich die Fußgängerzone sowie die zentralen Plätze rund um Kaiserstraße, Marktplatz und Rathausplatz in ein autofreies Spielparadies. Über 50 Mitmach-Stationen laden junge Entdecker und ihre Familien zu einem unvergesslichen Tag voller Spaß, Kreativität und Gemeinschaft ein. Die gesamte Innenstadt wird zur lebendigen Erlebniswelt, in der Kinder und Eltern gemeinsam lachen, basteln und entdecken können.