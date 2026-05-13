Anzeige: 30 Jahre Lahrer Kinderfest

Die Innenstadt wird am Samstag, 16. Mai, von 10 bis 16 Uhr beim großen Kinderfest der Lahrer Werbegemeinschaft zu einem „Spielplatz“ mit kreativen Mitmach-Angeboten und Shows.

Die Lahrer Innenstadt öffnet am Samstag, 16, Mai, ihre Pforten für eine besonders herzliche Feier: Das traditionsreiche Kinderfest begeht sein 30-jähriges Jubiläum. Von 10 bis 16 Uhr verwandeln sich die Fußgängerzone sowie die zentralen Plätze rund um Kaiserstraße, Marktplatz und Rathausplatz in ein autofreies Spielparadies. Über 50 Mitmach-Stationen laden junge Entdecker und ihre Familien zu einem unvergesslichen Tag voller Spaß, Kreativität und Gemeinschaft ein. Die gesamte Innenstadt wird zur lebendigen Erlebniswelt, in der Kinder und Eltern gemeinsam lachen, basteln und entdecken können.

Von bescheidenen Anfängen zur regionalen Institution: Das Kinderfest hat eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Vor drei Jahrzehnten startete die Veranstaltung auf Initiative von Christa Metzger vom Fachgeschäft „Spiel + Freizeit Haupt-Bucherer“ als bescheidene Familienaktion mit wenigen Ständen und Spielen. Was damals als spontane Idee begann, entwickelte sich schnell zu einem Fixpunkt im Lahrer Veranstaltungskalender. Heute trägt die Werbegemeinschaft Lahr gemeinsam mit zahlreichen lokalen Partnern die Verantwortung und legt zum runden Jubiläum noch eine Schippe drauf.

„Das Kinderfest ist das Herzstück unserer Innenstadt-Aktionen“, betonen die Organisatoren begeistert. „Jedes Jahr zeigt es aufs Neue, wie lebendig, familienfreundlich und traditionsbewusst Lahr ist.“ Besonders die gelungene Mischung aus herzlichem ehrenamtlichem Vereinsengagement und professioneller Unterhaltung macht das Fest so besonders und einzigartig.

Sport, Spiel und Kreativangebote – die Besucher dürfen sich im Rahmen des von der Lahrer Werbegemeinschaft organisierten Kinderfests auf einige besondere Überraschungen freuen. Foto: Baublies

Über 50 Mitmach-Stationen für jedes Alter: Die gesamte Innenstadt wird zur Erlebniszone: Eine große Spielstraße und Kreativmeile bieten kostenfreie Aktionen an, die speziell auf Kinder zugeschnitten sind. Zahlreiche Lahrer Vereine und Institutionen laden zum Mitmachen ein – vom fantasievollen Kinderschminken über kreative Bastelworkshops bis hin zu sportlichen Geschicklichkeits-Parcours, bei denen kleine Sportler ihre Fertigkeiten unter Beweis stellen können.

Live-Bühnenprogramm mit lokalen Stars: Auf der großen Bühne am Sonnenplatz sorgen lokale Schulen mit farbenfrohen Tanzaufführungen, fröhliche Musikgruppen und eine spannende Zaubershow für ein buntes, abwechslungsreiches Liveprogramm. Die jungen Talente der Lahrer Schulen zeigen, was sie können, während die noch Jüngeren staunend zusehen oder mitmachen.

Kulinarik für große und kleine Feinschmecker: Auch kulinarisch ist bestens für alle Generationen gesorgt. Lokale Gastronomen und Vereine bieten eine breite Palette an kinderfreundlicher Verpflegung zu fairen Preisen an – von süßen Leckereien über herzhafte Snacks bis hin zu gesunden Alternativen. Der Großteil der Angebote bleibt wie in allen Vorjahren kostenlos. Sollten einzelne Stände Material- oder Verpflegungskosten erheben, fließen diese Einnahmen direkt in die Kassen der teilnehmenden Vereine.

Langjährige Wegbegleiter machen das Fest möglich: Langjährige Unterstützer wie die Sparkasse Offenburg/Ortenau, die Volksbank Lahr, das E-Werk Mittelbaden sowie Hitradio Ohr machen das Jubiläums-Event für die Lahrer erst möglich. Diese starke Partnerschaft sichert nicht nur die Finanzierung, sondern bringt auch zusätzliche Attraktionen und Professionalität in die Veranstaltung.

Verkehrsumleitungen und Parktipps: Wichtiger Hinweis: Wegen der umfangreichen Aufbauten wird die Innenstadt bereits früh morgens für Durchgangsverkehr gesperrt. Der Busverkehr wird umgeleitet. Die Organisatoren empfehlen die Nutzung der umliegenden Parkhäuser, von wo aus es nur wenige Minuten zu Fuß zum Festgelände sind.

Wichtige Eckdaten

Termin:Samstag, 16. Mai, 10 bis 16 Uhr Ort: Lahrer Innenstadt (Aktionen auf Kaiserstraße, Urteilsplatz, Sonnenplatz, Marktplatz, Museumsplatz, Schlossplatz und Rathausplatz) Anlass zum Feiern: Jubiläum 30 Jahre Lahrer Kinderfest