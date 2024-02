Anzeige: 30 Jahre Bäckerei Hug in Seelbach

1 Monika Griesbaum (von links), Laura Scheiwe, Andrea, Emely, Karl und Bernhard Hug sind voller Leidenschaft für die Bäckerei im Einsatz. Auf dem Foto fehlt Martina Schwarz. Foto: Bäckerei Hug

Seit drei Jahrzehnten bieten Bäcker Karl Hug und sein freundliches Team leckeres frisches Backwerk an. Zusammen mit seiner Frau Andrea eröffnete Hug die Bäckerei in der Seelbacher Hauptstraße im Jahr 1994. Im Ort gilt die Bäckerei längst als Institution.









Wer an Hugs Bäckerei vorbeikommt merkt, wie beliebt dessen Backwerk bei der Bevölkerung ist. Immer wieder kommen Kunden in die Bäckerei. „Die meisten sind Stammkunden“, berichtet Karl Hug. Viele kommen wegen der frischen Laugenbrezeln. „Die backen wir den ganzen Tag über frisch“, so Hug. Einige hundert Brezeln gehen an einem Tag über die Theke.