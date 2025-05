In Grosselfingen gibt es beim „Tag für die ganze Familie“ zwei Tage lang viel zu entdecken und zu kaufen.

Neben zahlreichen interessanten Produktvorführungen von namhaften Produzenten gibt es etliche Sonderangebote und wahre Schnäppchen. So unter anderem von Kärcher Reinigungstechnik, Güde Maschinen, Alko Gartengeräte, Kress Elektromaschinen, EGO-Gartengeräte, Rix-Metallverarbeitung, Höpfner-Schweißtechnik sowie Remmers Farben und Lacke.

Beide Tage werden die Besucher bestens bewirtet. Betreiber Alexander Klotz und sein sein Team sind bestens vorbereitet, unzählige Gäste begrüßen zu dürfen. Beim „Tag für die ganze Familie“ sorgen die Hüpfburg und das Kinder-Glücksrad für Kurzweile.

Beachtliche rund 700 Quadratmeter Verkaufs-, Ausstellungs-, Lager- und Bürofläche hat die Firma maximum in Grosselfingen. Alleine die Verkaufsfläche umfasst 500 Quadratmeter. Die breite Angebotspalette umfasst Präzisionswerkzeuge, Eisenwaren, Werkzeuge für Bau und Forst und Flaschengas. Ebenso werden die Bereiche Sanitärinstallation, Elektroinstallation, Farben, Anhängerzubehör, Kfz- und Fahrradzubehör bedient.

Im Fachmarkt für Werkzeuge, Maschinen und Verbrauchsmaterial zählen Handwerk und Industrie ebenso zum Kundenstamm wie viele Privatleute. Kurz gesagt: Was benötigt wird rund um Haus, Hof und Garten oder aber für Beruf und Hobby kann bei maximum käuflich erworben werden.

Eine große Rolle spielen auch der Service für Reparatur-, Schärf- und Schlüsseldienst sowie der kompetente Kundendienst für Kettensägen, Rasenmäher bis hin zu Leihgeräten. Durch das geschulte Fachpersonal ist eine kundenspezifische und individuelle Beratung der Kunden gewährleistet. Schließlich stehen Kundenzufriedenheit einerseits und die hohe Qualität der Produkte andererseits im Vordergrund. Und dies seit fast 30 Jahren. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist der Kundenstamm angewachsen und der Bedarf hat sich ebenfalls vergrößert, so dass stetige Investitionen in Geschäftserweiterungen anstanden.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite unter www.maximum-werkzeuge.de. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18.30 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr.