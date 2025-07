Anzeige: 3-Länder-Stadt-Festival Weil am Rhein

Vorhang auf für das große Musik-Festival in der Weiler Innenstadt, heißt es am 1. und 2. August. Als würdiger Nachfolger des früheren Weiler Bläserfestivals hat sich das neu konzipierte 3-Länder-Stadt-Festival (3LSF) in den vergangenen beiden Jahren erwiesen. Ausnahmsweise findet es in diesem Jahr mitten im Sommer statt. Und es gibt wieder Neues: Mit der Einbeziehung neuer Musikrichtungen gehen die Organisatoren rund um Peter Spörrer, Kulturamtsleiter der Stadt Weil am Rhein, noch einen Schritt weiter mit dem Ziel, möglichst vielfältige Besuchergruppen zu erreichen.

Spörrer freut sich, mit Michael Schulte als Headliner beim 3-Länder-Stadt Festival einen deutschen Top-Act gewonnen zu haben. Der gefragte Sänger gibt am Samstag, 2. August, bei freiem Eintritt ein Konzert auf dem Rathausplatz. Seit seinem Durchbruch beim Eurovision Song Contest (ESC) in Lissabon, bei dem er 2018 den sensationellen 4. Platz für Deutschland belegte, blickt er zurück auf zehn Alben, acht Top-10-Radiosingles in Folge, über eine Milliarde Streams seiner Songs und Videos sowie Millionen begeisterter Fans, die ihm auf Tourneen und Festivals zujubelten. Sein aktuelles Album trägt den Titel „Remember Me“. Es wird von der Kritik als sein bisher abwechslungsreichstes und vielschichtigstes Werk gesehen. Auf Schultes Setlist werden beim 3LSF daher sicher Hits wie „Waterfall“, „Better Me“, „If You Love Me“ und natürlich sein ESC-Song „You Let Me Walk Alone“ stehen.

Französischer Charme, deutsche Melancholie

Am Freitag, 1. August, krönt die aus Paris kommende Band Les Yeux d’la tête den ersten Konzerttag. Die sechs Franzosen stehen seit 2008 auf der Bühne und haben ein beeindruckendes Werk vorzuweisen. Sechs Alben, Auftritte in zwölf verschiedenen Ländern, mehr als 1000 gespielte Konzerte auch auf Festivals wie der Fusion oder dem ZMF, 80 000 verkaufte CDs und 40 Millionen Musikstreams zeugen von der Bedeutung der auch in Deutschland bekannten Formation. Musikalisch reicht die Spannweite der Band dabei von Sinti-Swing über französische Chansons bis hin zu poetischem Punk oder Jazz. Les Yeux d‘la tête bedienen sich unverkrampft verschiedenster musikalischer Einflüsse und begeistern so seit Jahren ein großes Publikum.

Auch die weiteren Bands können sich sehen lassen: Luca Bassanese & La Piccola Orchestra Popolare aus Italien bringen einen Cocktail aus Poesie und Liebesgeschichten, getränkt mit italienischer Folklore und Balkan Brass auf das Festival. Und bei dem Konzert von TechnoBrass aus Brasilien wird die repetitive Mischung aus Techno und Brassmusik von einer Lightshow unterstützt und so eine fast schwebende Atmosphäre erzeugt. Das Publikum hat bei dieser Band die Möglichkeit, nicht nur akustisch, sondern auch visuell vollständig in die Musik einzutauchen.

Marching Bands aus der Region sind zu hören

Außerdem konnten mit Heart Attack Horns aus Weil am Rhein, Fissa Papa und Bal’us’trad aus Frankreich sowie der Spalehill Marching Band Basel wieder exzellente Marching Bands verpflichtet werden, die stets auf dem Sparkassenplatz starten und danach über die Vereins-Meile ziehen.

Offiziell eröffnet wird das diesjährige 3LSF am 1. August um 16.50 Uhr durch Oberbürgermeisterin Diana Stöcker. Im Anschluss folgt die traditionelle musikalische Eröffnung durch die Stadtmusik Weil am Rhein. Auch Bonds Big Band ist wieder mit dabei. Das Ensemble der Städtischen Musikschule macht am 2. August den Aufschlag auf der Rathausplatz-Bühne. Auf der Vereins-Meile zwischen Rathausplatz und Sparkassenplatz bieten Weiler Gruppierungen erneut aus rund 20 Hütten leckere Speisen und Getränke zum Kauf an.

Stöcker hebt das Verbindende des Festivals hervor: „Das Konzept des 3-Länder-Stadt Festivals vereint mehrere wichtige Aspekte. Einerseits bietet es durch die sehr unterschiedlichen Musikstile und Bands hoch attraktive Konzerte für jede Altersgruppe.

Vereine sorgen für vielfältige Verpflegung

Andererseits besteht durch die Vereins-Meile für die Bürgerschaft die Möglichkeit, sich direkt an dem Festival zu beteiligen. Davon machen in diesem Jahr 17 Vereine Gebrauch, was mich sehr freut.“ Wichtig ist ihr auch die leichte Zugänglichkeit des 3LSF: „Die Großveranstaltung ist in doppelter Hinsicht barrierefrei, denn sie findet auf ebenerdigen Straßen und Plätzen im öffentlichen Raum statt, und es gibt auch keine finanzielle Barriere für unser Publikum, denn der Eintritt ist frei.“

Dass keine Tickets für das Festival gekauft werden müssen, ist auch für Kulturamtsleiter Peter Spörrer eine Besonderheit, die das 3LSF auszeichnet: „Mit Michael Schulte und Les Yeux d’la tête präsentieren wir zwei musikalische Acts, für die man sonst einiges an Eintrittsgeld bezahlen müsste. In diesem Zusammenhang möchte ich besonders der Sparkasse Markgräflerland danken, die unser Festival seit Jahren präsentiert und es in hohem Maße finanziell fördert. Durch den freien Eintritt und unsere außergewöhnliche musikalische Spannbreite von Pop über Chanson, Techno und Folk bis hin zu den Marching Bands kann ein großes und sehr diverses Publikum erreicht werden. Eine sinnvollere Form der Kulturförderung kann es aus meiner Sicht kaum geben.“

Präsentiert wird das 3-Länder-Stadt Festival von der Sparkasse Markgräflerland. Partner sind Actemium, Holcim und das Rheincenter. Medien-Partner ist die Weiler Zeitung. Als Mobility-Partner konnte das Autohaus Schultheiß gewonnen werden. Gefördert wird das Festival von ARaymond und der Privatbrauerei Lasser.

