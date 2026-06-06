Anzeige: 3-Länder-Stadt-Festival in Weil am Rhein

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 126

Das 3-Länder-Stadt-Festival, das große Musik- und Kulturfest im Weiler Stadtzentrum am Freitag, 12., und Samstag, 13. Juni, ist startklar. Bei der zweitägigen Open-Air-Veranstaltung auf der Festmeile, die sich vom Rathausplatz über die Schiller- und Hauptstraße bis zum Sparkassenplatz erstreckt, ist einiges geboten. Das über Weil am Rhein hinaus strahlende Festival soll wie in all den Vorjahren tausende Besucher aus der gesamten Dreiländer-Region und darüber hinaus anlocken.

Die Musik spielt auf mehreren Bühnen

Bei kostenlosem Eintritt wird internationale Brass-, Electro-, World- und Folkmusik auf mehreren Bühnen geboten, wobei die Hauptattraktionen die Auftritte der Mannheimer Popsängerin Loi am Samstag und der niederländischen Electrobrass-Band am Freitag sein werden. Die kulinarische Vereinsmeile, die das Kulturamt als Ersatz für das nicht mehr stattfindende Altweiler Straßenfest organisiert hat, bestreiten 17 Vereine und Gruppierungen. Zudem präsentieren gemeinschaftlich in zwei Hütten die drei Winzerbetriebe Haltinger Winzer sowie Huck-Wagner aus Efringen-Kirchen und das Kalkwerk Istein ihre Weine.

Das 3-Länder-Stadt-Festival, das früher internationales Bläserfestival hieß, hat sich mit einer großen musikalischen Bandbreite, internationalen Spitzenmusikern, vielfältigen kulinarischen Köstlichkeiten und dank bewährter Organisation durch das städtische Kulturamt ein ausgezeichnetes Renommee erarbeitet.

Dass die Großveranstaltung erneut bei freiem Eintritt besucht werden kann, ermöglicht die Sparkasse Markgräflerland als Hauptsponsor. Vielfalt ist bei der Musik Trumpf: von Pop über Folk, Weltmusik und Electrobrass bis hin zu Marching Bands spannt sich der musikalische Bogen.

„Mit Loi und Gallowstreet präsentieren wir zwei musikalische Acts, für die man sonst einiges an Eintrittsgeld bezahlen müsste“, betont Kulturamtsleiter Peter Spörrer, der das Festival federführend organisiert hat. Er hebt die finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse Markgräflerland hervor, wodurch seit vielen Jahren die kulturelle Großveranstaltung mit Auftritten von Spitzenmusikern und Top-Bands in dieser Form und Qualität auf die Beine gestellt werden kann.

„Eine sinnvollere Form der Kulturförderung kann es kaum geben“, sagt Spörrer. Und Oberbürgermeisterin Diana Stöcker, die am Freitag um 16.50 Uhr das Festival eröffnen wird, hebt das Verbindende des Dreiländer-Stadt-Festivals hervor: „Es lebt von seiner Gemeinschaft – und genau das spürt man auf unserer Vereinsmeile. „Die Stadt unterstützt die 17 teilnehmenden lokalen Gruppierungen, indem wir die Hütten organisieren und zu günstigen Konditionen bereitstellen.“ Angetan ist die Oberbürgermeisterin auch vom breiten Spektrum an Musikstilen, das alle Generationen ansprechen solle und außergewöhnlich sei.

Gallowstreet mit innovativer Blasmusik

Für den musikalischen Höhepunkt am Freitag soll um 21 Uhr auf dem Rathausplatz die achtköpfige Electrobrass-Formation Gallowstreet mit innovativer Blasmusik sorgen.

„Die Songs von Gallowstreet sind oft beatgetriebene, mitreißende Hymnen mit intelligent orchestrierten Drops und Builds sowie emotionsgeladenen Riffs“, wird die Band angekündigt. Top-Act am Samstag, dem zweiten Festivaltag, ist der Auftritt von Loi, der 23-jährigen erfolgreichen Pop-Sängerin aus Mannheim.

Die Marching Bands sind immer in Bewegung. Foto: ter

„In sozialen Netzwerken folgen ihr mehr als eine Million Menschen, und zwei ihrer Songs wurden bereits über 100 Millionen Mal gestreamt“, erklärt Kulturamtsleiter Peter Spörrer den Stellenwert und hebt dabei auch die weiteren Bands wie Riserva Moac aus Italien und Dikanda aus Polen mit ihrer mitreißenden Musik hervor.

Auf dem Sparkassenplatz sowie der Vereinsmeile werden wieder renommierte Marching Bands wie die Spalehill Brass Band aus Basel, Heart Attack Horns aus Weil am Rhein, Improvisante aus der Schweiz, Ça Gaze aus Frankreich und die Castle Groove Festival Brass Band aus Deutschland zu hören sein.

Sind die Marching Bands auf der Schiller- und Hauptstraße unterwegs, spielen derweil die Bonds Festival Combo und die Chnopfi-Band auf dem Sparkassenplatz. Musikalisch wird am Freitag die Stadtmusik Weil am Rhein traditionell das Festival eröffnen.

Eine Neuerung in diesem Jahr: Wer das 3-Länder-Stadt-Festival unterstützen will, kann für fünf Euro einen Button erwerben.

Das Festivalprogramm auf einen Blick



12. Juni , Rathausplatz: 17 Uhr: Stadtmusik Weil am Rhein; 18.30 Uhr: Riserva Moac aus Italien; 21 Uhr Gallowstreet. Sparkassenplatz: 17.30 Uhr Spalehill Brass Band; 17.45 Uhr: Bonds Festival Combo; 18.30 Uhr: Heart Attack Horns; 18.45 Uhr: Bonds Festival Combo 19.30 Uhr: Spalehill Brass Band; 19.45 Uhr: Bonds Festival Combo; 20.15 Uhr: Spalebill Brass Band; 20.30 Uhr: Bonds Festival Combo; 21.30 Uhr: Heart Attack Horns; 21.45 Uhr: Bonds Festival Combo; 22.15 Uhr: Heart Attack Horns. Vereinsmeile: 20.30 Uhr: Improvisante. 13. Juni, Rathausplatz: 17 Uhr: Bonds Big Band; 18.30 Uhr: Dikanda aus Polen; 21 Uhr: Loi. Sparkassenplatz: 17.30 Uhr: Ca Gaze; 17.45 Uhr: Chnopfi-Band; 18.30 Uhr: Castle Groove Festival Brass Band; 18.45 Uhr: Chnopfi-Band; 19.30 Uhr: Ca Gaze; 19.45 Uhr: Bonds Festival Combo; 21.30 Uhr: Castle Groove Festival Brass Band; 21.45 Uhr: Bonds Festival Combo; 22.15 Uhr Castle Groove Festival Brass Band. Vereinsmeile: 20.30 Uhr: Improvisante.



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