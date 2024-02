1 Wenn die Kuhbacher Kühe miteinander unterwegs sind, ist Spaß garantiert. Foto: Kuhbacher Kühe

Die Kuhbacher Kühe sind im Fasentfieber. Der Narrenfahrplan ist voll in dieser kurzen Saison. Zum dritten Mal steht am Rosenmontag auch ein eigener Kuh-Ball auf dem Programm, an dem die Festhalle sich in eine närrische Partyzone verwandelt.









In der heißen Phase der Fasent gönnen sich die Kuhbacher Kühe keinerlei Verschnaufpausen: Am Mittwoch vor dem Schmutzigen war Kinderfasnacht in der Halle – verschiedene Aufführungen und Spielstationen sorgten für beste Stimmung.