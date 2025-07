1 Zahlreiche Hobby-Bastler kommen nach Bisingen. Foto: Wahl Der Modelleisenbahnclub Balingen richtet das Treffen am Wochenende, 19. und 20. Juli, aus.







Link kopiert



Am Wochenende, 19. und 20. Juli, findet jeweils ab 10 Uhr bei freiem Eintritt das 29. Dampfmodellbautreffen in Bisingen statt. Es werden mehrere Aussteller und Liebhaber des Modellbaus aus Nah und Fern ihre maßstabsgetreuen Modelle zur Schau stellen und an die einstige Technik und das Dampfzeitalter erinnern. Lokomotiven und Dampftraktoren überzeugen durch Größe, Aussehen und Leistung.