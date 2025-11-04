Anzeige: 28 Unternehmen werben in Spaichingen um Nachwuchskräfte

Am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. November, lädt der Gewerbe- und Handelsverein Spaichingen jeweils on 9 bis 16 Uhr zum Ausbildungstag in die Stadthalle.
Gute Erfahrungen machten die beteiligten Unternehmen in den vergangenen Jahren mit dem Ausbildungstag in Spaichingen. In diesem Jahr liegt die Organisation nun erstmals in den Händen des Gewerbe- und Handelsvereins Spaichingen. „Ausbildung ist ein wichtiges Thema für den gesamten Wirtschaftsstandort“, sagt Thomas Heinemann aus dem GHV-Vorstand.