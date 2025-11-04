Anzeige: 28 Unternehmen werben in Spaichingen um Nachwuchskräfte

Gute Erfahrungen machten die beteiligten Unternehmen in den vergangenen Jahren mit dem Ausbildungstag in Spaichingen. In diesem Jahr liegt die Organisation nun erstmals in den Händen des Gewerbe- und Handelsvereins Spaichingen. „Ausbildung ist ein wichtiges Thema für den gesamten Wirtschaftsstandort“, sagt Thomas Heinemann aus dem GHV-Vorstand.

Auf Berufssuche Hauptzielgruppe der Messe in der Stadthalle Spaichingen sind Schülerinnen und Schüler, die auf der Suche nach dem richtigen Beruf und der richtigen Ausbildung sind. In diesem Jahr haben sie die Auswahl zwischen 21 Unternehmen und Einrichtungen direkt aus Spaichingen sowie aus sieben auswärtigen Arbeitgebern, unter ihnen zum Beispiel der DRK-Kreisverband Tuttlingen – der auch Möglichkeiten für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) bietet – oder das Polizeipräsidium Konstanz, das neben dem Landkreis Konstanz auch für die Landkreise Tuttlingen, Rottweil und Schwarzwald-Baar zuständig ist.

Schulen mit eingebunden

„Die Schulen waren von Anfang an mit eingebunden“, sagt Thomas Heinemann, der die Messe schon in den vergangenen Jahren mitorganisiert hat. Dabei hatten Rektoren und die Klassenstufenlehrer zum Beispiel Einfluss auf den passenden Termin. In direktem Kontakt stehen die Organisatoren des Ausbildungstags mit dem Gymnasium in Spaichingen, mit der Realschule Spaichingen, mit der Rupert-Mayer-Schule und der Schillerschule sowie explizit auch mit der beruflichen Erwin-Teufel-Schule. In der Erwin-Teufel-Schule stehen jene junge Männer und Frauen im Fokus, die sich in der Ausbildungsvorbereitung befinden. Auch mit umliegenden Schulen steht man in Kontakt.

Schülerinnen und Schüler können sich beim Ausbildungstag über viele Berufe informieren. Foto: GHV Spaichingen

Messe lebt vom Mitmachen und Ausprobieren

Anders als viele klassische Messen lebt der Ausbildungstag in Spaichingen weniger von Werbegeschenken, als vom praktischen Mitmachen. „Da sind unsere Aussteller wirklich kreativ“, freut sich Thomas Heinemann.

Viele Branchen vertreten

Branchen sind beim Ausbildungstag viele vertreten. Die Spanne reicht von der Gesundheitsbranche über den klassischen Metallverarbeiter, die Lebensmittelindustrie und die Medizintechnik bis zur Veranstaltungstechnik oder zur Kreditwirtschaft. Auch soziale Ausbildungsberufe werden vorgestellt; von der Pflegefachkraft bis zur Erzieherin. Auch die Bandbreite der Ausbildungsarten ist groß; bieten viele Arbeitgeber neben der klassischen Berufsausbildung zum Beispiel auch Duale Studiengänge an, eine Kombination Hochschulstudium und Berufspraxis. „Die Breite und Vielfalt der Berufe und Ausbildungen ist groß“, freut sich Citymanagerin Julia Schneider. „Es ist eine gute Mischung.“

Jeder, der Interesse am Thema Ausbildung hat, ist willkommen

Willkommen ist bei der Messe jeder, der Interesse am Thema Ausbildung hat.

Den an der Messe teilnehmenden Unternehmen und Einrichtungen machen es die Veranstalter so einfach wie möglich. Aufbauen können die Aussteller schon ab dem Nachmittag vor dem ersten Messetag. Sie haben feste Standflächen, haben Strom und Internet zur Verfügung und können im Vorfeld – zusätzlich zu einer Standardfläche – auch noch zusätzlichen Platz dazubuchen. Zudem bekam jeder Messeteilnehmer die Möglichkeit, für nur wenig Geld einen Videoclip drehen zu lassen. Der GHV selbst hat diese Clips über Facebook und Instagram gepostet. Die Unternehmen und Einrichtungen können damit zusätzlich noch weitere Plattformen bespielen.

GHV freut sich über Unterstützung

Da der Gewerbe- und Handelsverein Spaichingen nur kostendeckend arbeitet und keinen Gewinn erzielen muss, sind die Standgebühren moderat. Mit dem Geld werden unter anderem Hallenmiete, Genehmigungen und die Werbung bezahlt. In diesem Zusammenhang freut man sich beim GHV auch über die Unterstützung durch die Stadt Spaichingen. „Der Bürgermeister stand uns von der ersten Stunde an positiv gegenüber“, so Thomas Heinemann. Unterstützung bekommt das Organisationsteam auch von den heimischen Unternehmen selbst.