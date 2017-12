Anzeige 270 Mitarbeiter: Erfolgsgeschichte eines Familien-Handwerksbetriebs

Die erste Filiale entstand 1995 in Stammheim. Die Zahl der Zweigbetriebe und des Personals wuchs.

Im Oktober 2001 war die großzügige und moderne heutige Firmenzentrale und Produktionsstätte in Calw-Oberriedt fertig. Inzwischen hat diese zwei Erweiterungen erfahren. Die Backwaren von Raisch stammen alle aus eigener Produktion. Dabei wird Wert auf heimatnah angebaute und gesunde Rohstoffe gelegt. Mit am weitesten her kommt das Bier fürs Bierbrot, nämlich aus Alpirsbach.

Wenn Raisch sich auf der Homepage als "Familienbäckerei" bezeichnet, dann ist dies auch bei heute 270 Mitarbeitern berechtigt. Sohn Maximilian Raisch – er machte 2015 im Alter von 21 Jahren seinen Meister – wirkt schon in der Produktion mit. Der junge Bäckermeister steht als Deutscher Meister seiner Handwerkersparte in der Nationalmannschaft genauso seinen Mann, wie in der heimischen Backstube. Die beiden anderen Kinder von Udo und Linda Raisch – alle drei sind im Twen-Alter – wollen ebenfalls im Betrieb tätig werden.