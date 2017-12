Anzeige 270 Mitarbeiter: Die Erfolgsgeschichte eines Familien-Handwerksbetriebs

Die erste Filiale entstand 1995 in Stammheim. Die Zahl der Zweigbetriebe und des Personals wuchs.

Zwei Erweiterungen

Im Oktober 2001 war die großzügige und moderne heutige Firmenzentrale und Produktionsstätte in Calw-Oberriedt fertig. Inzwischen hat diese zwei Erweiterungen erfahren. Die Backwaren von Raisch stammen alle aus eigener Produktion. Dabei wird Wert auf heimatnah angebaute und gesunde Rohstoffe gelegt. Mit am weitesten her kommt das Bier fürs Bierbrot, nämlich aus Alpirsbach.