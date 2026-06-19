Anzeige: 258. Johannimarkt in Grenzach

Sonderveröffentlichung, , . , Nummer 144

Zum 258. Mal findet am 24./25. Juni 2026 der traditionelle Johannimarkt im alten Grenzacher Ortskern statt. Seit mehr als 250 Jahren Menschen schon lockt die Veranstaltung aus der gesamten Regio ins Dorf.

Wie die Gemeindeverwaltung auf ihrer Homepage mitteilt, werden sich an der Traditionsveranstaltung in diesem Jahr rund 70 Marktbeschicker beteiligen, die ein buntes Spektrum typischer Krämermarkt-Waren präsentieren.

Umfangreiches Bewirtungsprogramm

Gewürze, Süßigkeiten, Stahl- und Lederwaren, Textilien und Schmuck – alles, was das Marktjahr zu bieten hat, wird hier feilgeboten.

Hinzu kommt ein reichhaltiges Angebot für das leibliche Wohl der Marktbesucher. Und so verwöhnt die Narrenzunft Grenzach mit Waffeln und Kuchen an der Ecke Winkelmatten die Marktbesucher, während Familie Blubacher Currywurst vor dem Hof in der Hauptstraße anbietet. Der Foodtruck Alpizza bleibt am gewohnten Platz. Neu dabei sind die Süüri Waggis mit Waffeln und Crêpes vor der Römervilla.

Das Warenangebot auf dem Johannimarkt ist riesig. Foto: Heinz Vollmar

Für ein lauschiges Ambiente sorgen darüber hinaus der Tennisclub 1923 und die evangelische Kirchengemeinde vor dem evangelischen Gemeindehaus, wo ein eigens aufgerichtetes Zelt vor Regen (oder starker Sonne) schützen wird. Der DRK-Ortsverein Grenzach-Wyhlen bewirtet an gleicher Stelle die Johannimarktbesucher mit Kaffee und Kuchen, während die Grenzacher Dängeligeist-Clique auf dem Parkplatz am Rathaus wirtet.

Ortsdurchfahrt ist nicht betroffen

Für den Johannimarkt wird der Bereich zwischen dem Grenzacher Rathaus und der Einmündung der Hauptstraße in die B 34 gesperrt. Der Verkehr in der Ortsdurchfahrt kann ungehindert fließen. Wer aufs Neufeld möchte, kann während der beiden Markttage über die Talstraße fahren.

Die Aufstellung der Marktstände erfolgt am Dienstag, 23. Juni, ab 20 Uhr Uhr. Die Fahrzeuge der betroffenen Anlieger sind rechtzeitig außerhalb des Marktbereiches abzustellen.

Eröffnung am Mittwochmorgen

Offiziell eröffnet wird der 258. Johannimarkt am Mittwoch, 24. Juni, um 9 Uhr vor dem Rathaus in Grenzach, wo Bürgermeister Tobias Benz, Verwaltung, Gemeinderäte sowie Marktbeschicker zu einem kleinen Apéro eingeladen sind.