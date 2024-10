1 Freuen sich über die Auszeichnung zum Jubiläum: Inhaber Stefan-Matthias Kroll und Mitarbeiterin Elke Hönicke Foto: Doris Sannert

Das TUI ReiseCenter wurde von TUI Cruises „Mein Schiff“ als erster Ankerplatz im Nordschwarzwald prämiert.









Die Katz Touristik GmbH am unteren Marktplatz in Freudenstadt kann auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, die allerdings viel weiter zurückreicht. Heute gehören zur Katz Touristik, das seit 2004 TUI ReiseCenter ist, zwei Filialen – eine in Horb und eine weitere in Altensteig. Damit hat sich das Reisebüro zum Marktführer im Landkreis Freudenstadt entwickelt.