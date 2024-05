Seit 25 Jahren führt Jan Willem Stoffer das Hotel Rappen im Baiersbronner Oberdorf. Seit der Übernahme des Traditionshauses vor einem Vierteljahrhundert hat sich im Hotel viel getan.

1999 übernahm der gelernte Hotelfachmann Jan Willem Stoffer das Haus zusammen mit seiner Mutter Josepha. Lange hatten sie nach einem passenden Objekt gesucht und wurden dann über einen Makler auf das in schöner Lage gebaute Haus aufmerksam. „Das Hotel stand vor unserem Kauf fast eineinhalb Jahre leer, so dass wir viel renoviert und den Gastraum umgestaltet haben“, sagt der gebürtige Holländer.

Gäste schätzen ruhige Lage

In den vergangenen Jahren hat sich die Familie Stoffer viele Stammgäste erhalten, sowohl aus den Niederlanden als auch aus Deutschland kommen die Gäste gerne in regelmäßigen Abständen. „Wir kochen für unsere Hausgäste im Rahmen der Halbpension und bieten keinen à la carte-Service mehr an“, sagt der Eigentümer. Im Schwarzwald fühle er sich sehr wohl. Schon immer sei von seinen Gästen die ruhige Lage und der schöne Ausblick geschätzt worden.

Jan Willem Stoffer mit seiner Mutter Josepha Foto: Monika Braun

Gemeinsam mit seiner Mutter, die oft in der Küche stand und für die Gäste gekocht hat, hat Jan Willem Stoffer das Haus geführt. Ende letzten Jahres ist sie im Alter von 89 Jahren gestorben und konnte das Jubiläum nicht mehr miterleben. „Wir hatten eine schöne Zeit, und es macht mir immer noch viel Spaß.“ Als gute Seele des Hauses fehlt die Mutter, doch Stoffer hat viel Unterstützung von seinen Mitarbeitern. Zusammen mit seinen sechs Aushilfen läuft der Betrieb nun weiter. Gute Erinnerungen hat Jan Willem Stoffer an viele lustige Silvesterfeiern im Haus und an die Gäste. „Es gab schon einige Erlebnisse in der langen Zeit, die ,Don Kosaken‘ kamen singend die Treppe herunter, und eine Gruppe, die mit Eseln wanderte, fand bei uns ihre Unterkunft“, erinnert er sich. Dabei mussten auch für die Esel Stall und Futter beschafft werden.

Wöchentlicher Stammtisch

Wöchentlich gibt es immer noch einen Stammtisch im „Rappen“, und auch die Stammgäste kommen treu jedes Jahr hierher. „Wenn ich gesund bleibe, möchte ich noch einige Jahre weiter machen, aber 25 Jahre wohl nicht mehr“, sagt der Rappenwirt und lacht.